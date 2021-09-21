Водители признались, что стали водить после карантина более безрассудно: чаще превышать, отвлекаться и держать руль одной рукой
Хотя эти данные получены на основе опроса водителей только в одном городе, похоже, что в других городах и странах наблюдается аналогичная тенденция. Поэтому автопроизводители вкладывают средства в технологии, контролирующие внимание водителя.
Недавно компания Panasonic представила новое решение, специально предназначенное для современных автомобилей. При помощи камер и радаров система распознает объекты на дороге и в режиме реального времени проецирует их на лобовое стекло. Здесь же отображается маршрут из навигатора, показания скорости и даже название звучащего музыкального трека. Вся эта информация находится прямо перед глазами водители и отвлекает его от смартфона и других гаджетов.
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