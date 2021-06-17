Водители раскритиковали «умную» систему борьбы с лихачами в Зеленограде
Идея принадлежит руководителю «СпецДорПроекта» Константину Антоновичу. Он подробно рассказал о ней еще в конце апреля. Тогда у автомобилистов возникло много вопросов и самый главный – как лихачи поймут, что красный внезапно загорелся из-за превышения скорости, а, например, не из-за технической неисправности. Также водителей возмутило, что из-за одного несущегося автомобиля на светофоре будут вынуждены стоять и другие машины. Некоторые предположили, что лихачи будут пытаться проскочить под «мигающий красный» или вовсе его игнорировать, а значит, надо ставить еще и дорожные камеры, фиксирующие проезд на красный свет.
Идея «успокоительных остановок» не нова. Только в других странах они не требуют установки дорогостоящего оборудования и «умной» электроники. В Эстонии водителей, едущих с превышением скорости, останавливают сотрудники дорожной полиции и предлагают им вместо штрафа постоять на обочине 45 минут. Причем подобная мера применяется только к водителям, превышающим скорость не более чем на 20 км/ч.
- 2 300 000 РBMW 5 серии 2018 в Москве
- 2 500 000 РLexus LX 2009 в Москве
- 130 000 РВАЗ (Lada) Largus 2018 в Москве
- 2 706 465 РLexus ES 2018 в Москве
- 1 299 999 РKIA ceed 2017 в Москве
- 3 500 000 РGenesis G70 2020 в Москве
- 92 000 РDaewoo Matiz 2003 в Москве
- 1 670 000 РInfiniti QX56 2011 в Москве
- 720 000 РГАЗ ГАЗель 3302 2017 в Москве
- 980 000 РMitsubishi Pajero Sport 2007 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий