Водители рассказали, кто больше всего раздражает на загородных трассах
Второе место заняли водители, которые маневрируют, не включая указатели поворота. Третьим раздражающим фактором стали летние пробки, которые вызывают масштабные дорожные работы, реконструкции и сезонные ремонты. Хотя эти меры носят временный характер, они существенно замедляют движение и усиливают стресс у водителей. Четвертое место в рейтинге досталось неправильной парковке: когда водители перекрывают выезды или бросают машины посреди проезжей части, блокируя одну или даже две полосы.
Замыкает пятерку самых раздражающих явлений – отсутствие сотрудников ГИБДД на сложных перекрестках или в местах затрудненного движения. По мнению участников опроса, их присутствие в таких точках могло бы снизить уровень нарушений и повысить общую пропускную способность. Вместо этого инспекторы часто работают там, где их помощь не нужна. Они проверяют документы или фиксируют малозначительные нарушения. В результате дороги остаются без контроля, а раздражение водителей только растет.
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Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) намерен усилить присутствие своей продукции в странах Латинской Америки, в частности – в Венесуэле и Никарагуа. Интерес к организации сборки автомобилей со стороны этих стран есть, и сейчас обсуждаются технические детали реализации проектов.Читать далее
-
26.06.2025, 18:22
Hyundai готовится к возвращению в Россию через Китай и Казахстан
Компания Hyundai ищет пути для возвращения на российский авторынок. Пока санкции с нашей страны официально не сняты, корейцы хотят попробовать сложную логистическую схему через Китай и Казахстан. Читать далее
-
26.06.2025, 17:49
«Рольф» не будет платить дивиденды в 2025 году
АО «Рольф», один из крупнейших автомобильных дилеров России, не будет выплачивать дивиденды по итогам 2024 года из-за отсутствия чистой прибыли. Решение было принято Советом директоров.Читать далее
-
26.06.2025, 16:53
Представлена самая экстремальная Lada Niva: 280 сил и 350 мм клиренса
На старте международного ралли-марафона «Шелковый путь» 2025 года дебютировала новая версия отечественного внедорожника – Lada Niva Sport Turbo, подготовленная командой Lada Sport «Авто Финанс». Это самый мощный и проходимый автомобиль в истории серии, созданный по регламенту класса «Рейд Спорт». Читать далее
-
26.06.2025, 15:20
Koenigsegg представил новый 1600-сильный гиперкар. Весь тираж уже раскупили
Koenigsegg Sadair’s Spear – это новая версия флагманского гиперкара Jesko, созданная специально с прицелом на трек. Новинку назвали в честь лошади и представили в рамках частного мероприятия для постоянных клиентов. Машина получила улучшенную аэродинамику, облегченный кузов и спортивные компоненты подвески и тормозов. Читать далее
-
26.06.2025, 14:31
Quto назвал главные достоинства и недостатки автомобилей Solaris
С приходом на российский рынок бренда Solaris, под которым выпускают хорошо знакомые корейские модели, покупатели получили доступ к автомобилям, адаптированным под отечественные условия. Эти машины отличаются надежностью, практичностью и относительно невысокой ценой. Читать далее
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