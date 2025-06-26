Водители рассказали, кто больше всего раздражает на загородных трассах

Ранее мы писали Названы регионы РФ с самыми злыми водителями Группа «Ренессанс Страхование» и сервис «Автокод» спросили российских водителей, часто ли они сталкиваются ... Читать далее

Фото: njcar.ru

Чтобы понять, какие ситуации наиболее сильно раздражают водителей за рулем, портал njcar.ru провел опрос более 5 тысяч автомобилистов. Выяснилось, что многих бесят те, кто не использует указатели поворотов. Но первое место в рейтинге раздражающих факторов заняли водители, едущие по обочине. Формально это нарушение, предусмотренное статьей 12.15 КоАП, с санкцией в виде штрафа 2 250 рублей. Однако многие склонны игнорировать ПДД, создавая аварийные ситуации и вызывая чувство несправедливости у тех, кто стоит в пробке и правила соблюдает.Второе место заняли водители, которые маневрируют, не включая указатели поворота. Третьим раздражающим фактором стали летние пробки, которые вызывают масштабные дорожные работы, реконструкции и сезонные ремонты. Хотя эти меры носят временный характер, они существенно замедляют движение и усиливают стресс у водителей. Четвертое место в рейтинге досталось неправильной парковке: когда водители перекрывают выезды или бросают машины посреди проезжей части, блокируя одну или даже две полосы.

Замыкает пятерку самых раздражающих явлений – отсутствие сотрудников ГИБДД на сложных перекрестках или в местах затрудненного движения. По мнению участников опроса, их присутствие в таких точках могло бы снизить уровень нарушений и повысить общую пропускную способность. Вместо этого инспекторы часто работают там, где их помощь не нужна. Они проверяют документы или фиксируют малозначительные нарушения. В результате дороги остаются без контроля, а раздражение водителей только растет.

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