4 сентября 2019, 07:19
Водители Tesla оказались заблокированы в своих авто из-за сбоя в приложении
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Несколько десятков владельцев электрокаров Tesla застряли в своих автомобилях из-за сбоя в мобильном приложении, с помощью которого можно открывать и закрывать машину. Твиттер Илона Маска наполнился криками о помощи.
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Некоторых водителей проблема застала за рулем и они оказались фактически заблокированы в своих автомобилях. Шквал панических сообщений обрушился на твиттер главы Tesla Илона Маска. По словам пользователей, приложение или не работало, или не давало возможности авторизоваться, или показывало отсутствие «привязанного» автомобиля. Техподдержка тоже не отвечала. По иронии судьбы все это произошло в День труда (Labor Day), который в США ежегодно празднуют в первый понедельник сентября.
Позднее представители Tesla признали, что мобильное приложение действительно не работало в понедельник днем, около 16:00 по тихоокеанскому времени. Но неисправность быстро устранили.
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