Водители в России предъявляют права и СТС через MAX с 25 ноября

Водители уже предъявляют права и СТС через MAX. Для проверки QR-кода требуется мобильный интернет. Без связи бумажные документы придется передать инспектору. В «Госуслуги Авто» копии пока не заменяют оригиналы.

Водители уже предъявляют права и СТС через MAX. Для проверки QR-кода требуется мобильный интернет. Без связи бумажные документы придется передать инспектору. В «Госуслуги Авто» копии пока не заменяют оригиналы.

Проверить QR-код можно только при мобильном интернете. МВД предупреждает: если связи нет, водитель должен передать инспектору бумажные права и СТС. Ведомство рекомендует возить документы с собой.

С 25 ноября электронное водительское удостоверение и свидетельство о регистрации автомобиля можно предъявлять инспектору Госавтоинспекции через MAX. Минцифры сообщило, что документы доступны в разделе «Цифровой ID»: необходимо открыть вкладку «Транспорт» и выбрать документ, после чего показать QR-код для проверки. Водитель может по желанию пользоваться электронным вариантом.

Для работы сервиса нужны подтвержденная учетная запись на Госуслугах и загруженные туда права и СТС. По данным Минцифры, сведения в «Цифровом ID» берутся из личного кабинета владельца.

В преддверии запуска, 19 ноября 2026 года, председатель правительства Михаил Мишустин участвовал в форуме и выставке «Транспорт России» во время Транспортной недели. Информация о мероприятии опубликована на сайте Правительства РФ.

Правовую основу утвердили до запуска функции. Правительство подписало постановление от 28 августа 2026 года № 1088, а официально опубликовало его 31 августа. Поправки к пункту 2.1.1 ПДД РФ вступили в силу 8 сентября: предъявление сведений из водительского удостоверения и СТС через многофункциональный сервис обмена информацией с QR-кодом приравняли к предъявлению самих документов. Подробности о датах и изменениях приводит Avtospravochnaya.com.

МВД пояснило, что полноценная проверка зависит от устойчивой мобильной связи. На отдельных участках дорог и в населенных пунктах покрытие может отсутствовать. Связь также бывает временно ограничена или недоступна во время технических работ. Если код проверить нельзя, обязанность предъявить бумажные права и СТС сохраняется.

Новый порядок касается именно MAX. Электронные копии в приложении «Госуслуги Авто» пока работают в режиме опытной эксплуатации, и инспектор вправе потребовать оригиналы документов. Минцифры сообщало о работе над нормативными изменениями, которые позволили бы предъявлять электронные документы в этом приложении без бумажных версий.

Электронный формат не отменяет бумажные документы: водитель сам выбирает способ предъявления, но при отсутствии интернета понадобятся оригиналы.