Водители вошли в ТОП-3 самых востребованных профессий в России
Еще в середине 2023 года руководители крупнейших отечественных логистических компаний жаловались на острый дефицит водителей, особенно для межрегиональных перевозок. Профессия оказалась непривлекательной для молодежи. Мало кто хочет идти в дальнобойщики из-за тяжелых условий работы. Проблему можно было бы решить за счет водителей из ближнего зарубежья, но этому препятствуют ограничения в законодательстве.
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18.12.2023, 07:30
Первый автомобиль Xiaomi: новые фото и подробности
Месяц назад Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) опубликовало первые официальные фото Xiaomi SU7. Подготовка к запуску серийного производства подходит к концу. Цену должны объявить в течение ближайшей пары недель.Читать далее
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18.12.2023, 00:12
У дилеров появились Lada Vesta без подушек безопасности, но продавать их пока нельзя
Неделю назад на АвтоВАЗе начали собирать автомобили Lada Vesta в две смены. По версии инсайдеров, из-за нехватки комплектующих некоторые машины сходили с конвейера без подушек безопасности. Производитель эту информацию категорически опровергал.Читать далее
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18.12.2023, 00:08
5 самых дешевых китайских седанов в России в декабре 2023 года
Экспансию на российский авторынок китайские автопроизводители начали при помощи кроссоверов. Но в 2023 году один за одним начали появляться более доступные модели в кузове «седан», которые пытаются конкурировать с отечественной Lada Vesta.Читать далее
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15.12.2023, 16:46
В России неожиданно подешевели автомобили 4 брендов
В ноябре шесть автопроизводителей объявили о скидках на свои машины, приуроченные к «всемирному дню шоппинга» и «черной пятнице». В начале декабря россиян порадовали скидками еще четыре бренда.Читать далее
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15.12.2023, 16:07
Подвеска УАЗ «Патриот» должна стать лучше
Ульяновский автозавод пообещал, что новые внедорожники УАЗ «Патриот» будут отличаться от предшественников более качественной подвеской. Журналисты выяснили подробности.Читать далее
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15.12.2023, 15:35
Стало известно, что сейчас происходит на заводе Lada в Ижевске
В августе 2023 года с конвейера Волжского автозавода сошли последние автомобили Lada Largus. Сборочную линию начали переносить на завод в Ижевск. Журналисты побывали на предприятии и выяснили, как идет подготовка к перезапуску.Читать далее
-
18.12.2023, 07:30
Первый автомобиль Xiaomi: новые фото и подробности
Месяц назад Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) опубликовало первые официальные фото Xiaomi SU7. Подготовка к запуску серийного производства подходит к концу. Цену должны объявить в течение ближайшей пары недель.Читать далее
-
18.12.2023, 00:12
У дилеров появились Lada Vesta без подушек безопасности, но продавать их пока нельзя
Неделю назад на АвтоВАЗе начали собирать автомобили Lada Vesta в две смены. По версии инсайдеров, из-за нехватки комплектующих некоторые машины сходили с конвейера без подушек безопасности. Производитель эту информацию категорически опровергал.Читать далее
-
18.12.2023, 00:08
5 самых дешевых китайских седанов в России в декабре 2023 года
Экспансию на российский авторынок китайские автопроизводители начали при помощи кроссоверов. Но в 2023 году один за одним начали появляться более доступные модели в кузове «седан», которые пытаются конкурировать с отечественной Lada Vesta.Читать далее
-
15.12.2023, 16:46
В России неожиданно подешевели автомобили 4 брендов
В ноябре шесть автопроизводителей объявили о скидках на свои машины, приуроченные к «всемирному дню шоппинга» и «черной пятнице». В начале декабря россиян порадовали скидками еще четыре бренда.Читать далее
-
15.12.2023, 16:07
Подвеска УАЗ «Патриот» должна стать лучше
Ульяновский автозавод пообещал, что новые внедорожники УАЗ «Патриот» будут отличаться от предшественников более качественной подвеской. Журналисты выяснили подробности.Читать далее
-
15.12.2023, 15:35
Стало известно, что сейчас происходит на заводе Lada в Ижевске
В августе 2023 года с конвейера Волжского автозавода сошли последние автомобили Lada Largus. Сборочную линию начали переносить на завод в Ижевск. Журналисты побывали на предприятии и выяснили, как идет подготовка к перезапуску.Читать далее
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