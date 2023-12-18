Водители вошли в ТОП-3 самых востребованных профессий в России

Ранее мы писали Нехватка дальнобойщиков докатилась и до России Руководители крупнейших отечественных логистических компаний пожаловались на дефицит кадров. Нехватка водителей ... Читать далее

Самыми востребованными профессиями остаются менеджеры по продажам и розничные продавцы, они занимают в рейтинге первое и второе места соответственно. На третьей строчке расположились водители. В 2023 году работодатели опубликовали порядка 430 тысяч вакансий. По сравнению с 2022 годом, их число выросло в 1,5 раза (+51%). Предлагаемая средняя зарплата увеличилась на 19 тысяч рублей (27%) и сейчас составляет 88,8 тысячи рублей.

Еще в середине 2023 года руководители крупнейших отечественных логистических компаний жаловались на острый дефицит водителей, особенно для межрегиональных перевозок. Профессия оказалась непривлекательной для молодежи. Мало кто хочет идти в дальнобойщики из-за тяжелых условий работы. Проблему можно было бы решить за счет водителей из ближнего зарубежья, но этому препятствуют ограничения в законодательстве.

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