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20 августа 2018, 09:28
Водители вседорожников склонны чаще пренебрегать «этикетом парковки»
Специалисты одной из британских страховых компаний узнали, водители каких автомобилей чаще других создают проблемы на парковках – не соблюдают разметку парковочных мест, занимают места для инвалидов или едут против движения. Выяснилось, что самыми злостными нарушителями являются водители кроссоверов и внедорожников, а также владельцы автомобилей Volkswagen.
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Что касается конкретных марок автомобилей, то водители Volkswagen оказались наиболее вероятными нарушителями правил парковки (10%). Водители Vauxhall и Ford поделили второе место, набрав по 8% «преступлений» каждый.
Самым распространенным нарушением стала парковка с наездом на линии, разграничивающие парковочные места (6%). Однако в данном случае, эксперты склонны оправдывать автовладельцев. Ведь год от года габариты автомобилей растут, тогда как размеры парковочных мест не меняются. Сейчас, если автомобиль среднего размера припарковать ровно по центру между линиями, то водителю останется всего около 23 см, чтобы открыть дверь. С другой стороны, один «криво» припаркованный автомобиль не дает возможности другому водителю поставить свою машину ровно.
Страховщики призвали автомобилистов не спешить и придерживаться правил парковки: соблюдать направление движения по паркингу, быть внимательными при выполнении любых маневров, ровно ставить автомобиль и, конечно, не парковаться на местах для инвалидов.
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