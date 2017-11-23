23 ноября 2017, 13:59

Водители-«парковщики» - это не водители-профессионалы

Профессиональное сообщества России проявили солидарность в вопросе повышения качества подготовки водителей и предложили превентивные меры для создания безопасного пространства на дорогах страны.
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Таким образом, поддержана инициатива «Гильдии автошкол» России, которая направила 20 ноября 2017 года первому вице-премьеру РФ Игорю Шувалову, руководству Минтранса и Минобразования коллективное обращение о необходимости дифференцированного обучения водителей ТС. В документе предлагается разделить программы обучения для водителей-«любителей» без права работать по найму, и водителей, получающих профессию «водитель», с установлением дифференцированных требований к программам обучения.

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В обращении, в частности, говорится (с сокращениями): «В результате анализа статистики ДТП по вине водителей, эксперты пришли к выводу, что действующие образовательные программы содержат недостаточный объем информации и профессиональных навыков, необходимых современным водителям. Эксперты считают, что водители, получившие базовое образование и желающие работать по найму, должны проходить дополнительное обучение по профессиональным программам.

Практика европейских стран, имеющих значительно лучшие показатели по дорожной безопасности, чем в России, а также «Директива о первоначальной квалификации и периодической подготовке (обучении) водителей автотранспортных средств, предназначенных для перевозок грузов или пассажиров», показывают, что качественная подготовка профессиональных водителей происходит при наличии иного подхода к  их обучению.

Уверены, что дифференцированное обучение водителей ТС приведёт к повышению качества их подготовки и положительно скажется на повышении безопасности дорожного движения и сохранении человеческих жизней на дорогах нашей страны».

Председатель Межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист»      Я.И. Щербинин: «Водителей, которые выходят после автошкол, мы называем «парковщики». Они умеют парковаться, но не умеют безопасно двигаться на дорогах в реальных условиях. Водителям для нашей профессии не хватает навыков вождения, знаний городской инфраструктуры, не хватает навыков управления автомобилем, знаний психологии, этики, культуры вождения, знаний городской инфраструктуры. Так что, обращение верное».

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Водители-«парковщики» - это не водители-профессионалы
Таким образом, поддержана инициатива «Гильдии автошкол» России, которая направила 20 ноября 2017 года первому вице-премьеру РФ Игорю Шувалову, руководству Минтранса и Минобразования коллективное обращение о необходимости дифференцированного обучения водителей ТС. В документе предлагается разделить программы обучения для водителей-«любителей» без права работать по найму, и водителей, получающих профессию «водитель», с установлением дифференцированных требований к программам обучения.{{material_111846}} В обращении, в частности, говорится (с сокращениями): «В результате анализа статистики ДТП по вине водителей, эксперты пришли к выводу, что действующие образовательные программы содержат недостаточный объем информации и профессиональных навыков, необходимых современным водителям. Эксперты считают, что водители, получившие базовое образование и желающие работать по найму, должны проходить дополнительное обучение по профессиональным программам.Практика европейских стран, имеющих значительно лучшие показатели по дорожной безопасности, чем в России, а также «Директива о первоначальной квалификации и периодической подготовке (обучении) водителей автотранспортных средств, предназначенных для перевозок грузов или пассажиров», показывают, что качественная подготовка профессиональных водителей происходит при наличии иного подхода к  их обучению.Уверены, что дифференцированное обучение водителей ТС приведёт к повышению качества их подготовки и положительно скажется на повышении безопасности дорожного движения и сохранении человеческих жизней на дорогах нашей страны».Председатель Межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист»      Я.И. Щербинин: «Водителей, которые выходят после автошкол, мы называем «парковщики». Они умеют парковаться, но не умеют безопасно двигаться на дорогах в реальных условиях. Водителям для нашей профессии не хватает навыков вождения, знаний городской инфраструктуры, не хватает навыков управления автомобилем, знаний психологии, этики, культуры вождения, знаний городской инфраструктуры. Так что, обращение верное».
2017-11-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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