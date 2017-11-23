Водители-«парковщики» - это не водители-профессионалы
Таким образом, поддержана инициатива «Гильдии автошкол» России, которая направила 20 ноября 2017 года первому вице-премьеру РФ Игорю Шувалову, руководству Минтранса и Минобразования коллективное обращение о необходимости дифференцированного обучения водителей ТС. В документе предлагается разделить программы обучения для водителей-«любителей» без права работать по найму, и водителей, получающих профессию «водитель», с установлением дифференцированных требований к программам обучения.
Практика европейских стран, имеющих значительно лучшие показатели по дорожной безопасности, чем в России, а также «Директива о первоначальной квалификации и периодической подготовке (обучении) водителей автотранспортных средств, предназначенных для перевозок грузов или пассажиров», показывают, что качественная подготовка профессиональных водителей происходит при наличии иного подхода к их обучению.
Уверены, что дифференцированное обучение водителей ТС приведёт к повышению качества их подготовки и положительно скажется на повышении безопасности дорожного движения и сохранении человеческих жизней на дорогах нашей страны».
Председатель Межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Я.И. Щербинин: «Водителей, которые выходят после автошкол, мы называем «парковщики». Они умеют парковаться, но не умеют безопасно двигаться на дорогах в реальных условиях. Водителям для нашей профессии не хватает навыков вождения, знаний городской инфраструктуры, не хватает навыков управления автомобилем, знаний психологии, этики, культуры вождения, знаний городской инфраструктуры. Так что, обращение верное».
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