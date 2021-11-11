Водительская медкомиссия 2022: что изменится с 1 января в получении медсправки
Когда потребуется прохождение водительской медкомиссии в 2022 году
Тут ничего не поменяется. Как и сейчас, пройти медосмотр и получить медсправку автомобилистам будет нужно:
- для первичного получения прав и сдачи экзаменов в автоинспекции;
- для осуществления замены прав при окончившемся сроке действия;
- при возврате прав после лишения за нетрезвую езду;
- при ухудшении состояния здоровья водителя, когда оно способно повлиять на безопасность управления транспортом;
- при получении водителем новой категории;
- при работе водителем (осмотр проходится ежегодно).
В других ситуациях медкомиссию проходить не нужно, например, если водитель потерял, испортил права, либо сменил фамилию.
Где нужно будет проходить водительскую медкомиссию
Пройти медкомиссию на водительские права можно будет там же, где и сейчас – в муниципальных, государственных или частных медицинских организациях. Только психиатр с наркологом должны быть пройдены в наркологическом и психоневрологичеком диспансерах по месту регистрации, иначе водительская медкомиссия будет не действительна.
У частных клиник нет полномочий на выдачу заключений от нарколога и психиатра. После прохождения этих специалистов в диспансерах, водитель может обратиться в частную клинику, чтобы пройти остальных врачей без очереди. Однако заплатить придется больше, чем в государственной поликлинике.
Врачи водительской медкомиссии 2022 года
Перечень специалистов, которых должен будет пройти водитель, останется неизменным. Осмотр произведут:
- Офтальмолог, проверяющий зрение на остроту. Данный врач установит, требуются ли водителю очки либо контактные линзы.
- Психиатр, проверяющий на психическое здоровье.
- Психиатр-нарколог, миссия которого выявить у водителя признаки наркомании или алкоголизма.
- Терапевт либо врач общего профиля, который, после изучения заключений других врачей решит, можно ли допускать водителя к вождению автомобилей.
- По направлению терапевта водитель может быть дополнительно осмотрен неврологом. Соискатели на категории прав «С», «D», «СЕ», «DE», «Tm» и «Tb», и подкатегории «С1Е», «С1», «D1E», «D1» осматриваются неврологом обязательно. Он установит, есть ли у водителя заболевания нервной системы, и если понадобится, даст направление на ЭЭГ (электроэнцефалографию), чтобы установить, есть ли у водителя нарушения функционирования мозга.
Обязательный анализ на хронический алкоголизм с 1 января
А теперь поговорим о нововведении в медкомиссию на водительские права – обязательных анализах мочи и крови на хронический алкоголизм. Сегодня данная проверка назначается лишь тем автомобилистам, которых заподозрили в хроническом алкоголизме или наркомании.
Законодатели собирались ввести данный порядок еще в 2019 году, что привело водителей в состояние паники. В наркодиспансерах начался аврал из желающих получить справку по старой стоимости до вступления в силу изменений. Но их введение решили перенести сначала на 1 июля 2020 года, а затем и на 1 января 2022 года.
Причина отсрочки – законодатели собирались за это время найти менее дорогой метод выявления алкоголизма и наркомании, ведь нововведение должно было поднять цену за медкомиссию в 2-4 раза.
Анализ крови с 1 января
Не исключено, что всех водителей при получении медсправки будут обследовать на карбогидрат-дефицитный трансферрин в крови (CDT), который позволяет выявить хронический алкоголизм. Его показатель не должен превышать 1,2%.
При положительном результате анализа водителя будет ожидать дополнительное обследование в условиях стационара.
Анализ мочи
Водители будут обследоваться на наличие в моче психоактивных веществ и их производных, которые свидетельствуют о приеме человеком наркотиков или психотропных препаратов.
При положительном результате водителя отправят в диспансер для тщательной проверки на предмет употребления наркотических средств.
При спорных результатах обследования будет собрана врачебная комиссия, которая и примет окончательное решение о состоянии водителя.
«История с обязательным тестом на карбогидрат-дефицитный трансферрин в крови не новая. Впервые о проверке на алкогольную зависимость заговорили в 2019 году. Тогда врачи предупредили, что она увеличит цену справки примерно в два раза, после чего у дверей медкомиссий собрались толпы экономных водителей. Ситуация попала в широкую ротацию СМИ и дошла до президента, который призвал подходить к реформам с умом. С тех пор прошло два года, и вот тест решили сделать необязательным. Исключение сделали для отмеченных врачом-наркологом и возвращающих права после лишения за «пьяную езду», - рассказал 110km.ru Сергей Власов, эксперт маркетплейса Банкавто.
«Новый тест поднимет стоимость справки. Сейчас она стоит около 3-6 тысяч, а будет от 7, то есть цену вполне могут поднять в два раза. Очевидно, что клиники не упустят возможность легально заработать. Как следствие, вырастет черный рынок, предлагающий справки в обход новых требований. Не исключено, что нас ждут истории про наркологов, чьи интересы заставили отправлять на тесты «невиновных» людей. Доказать обратное будет сложно, ведь процесс оценки сильно формализован. Сейчас врачи принимают решение отправить человека в диспансер по ряду внешних факторов. В переводе на бытовой язык это означает «на глаз». Процедуру эту менять не будут. Еще одно узкое место — вероятность лжеположительного теста. У анализа крови на CDT есть множество ограничений. Это и болезни человека, и особенности его организма. Как быть в этих случаях — отдельный вопрос. Тем более маркеры дают результат только при регулярном употреблении алкоголя последние четыре недели. Если запойного водителя проверить через месяц после очередного «отгула», тест ничего не покажет. Обязательный тест стоит оставить для водителей, ранее попавшихся за «пьяную езду», а вот обязательный порядок таких проверок станет очередным поводом для незаконного заработка», - поясняет Сергей Власов.
Поскольку данное нововведение уже не раз переносили, не факт, что оно начнет действовать в назначенную дату. Но так как эксперты ожидают, что цена водительской медкомиссии существенно возрастет, советуем получить медсправки в этом году тем, кому потребуется пройти медкомиссию для замены водительских прав и другим причинам в следующем году. Справка будет действовать 1 год.
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