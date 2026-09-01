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Автор: Дмитрий Новиков

1 сентября 2026, 09:09

Водительские права и СТС теперь можно предъявлять через мессенджер MAX

Водительские права и СТС теперь можно предъявлять через мессенджер MAX

Электронные документы в MAX приравняли к бумажным - что изменится для водителей

Водительские права и СТС теперь можно предъявлять через мессенджер MAX

В России приняли важные изменения для автомобилистов. Новые правила касаются цифровых документов. Теперь привычные процессы станут проще. Подробности - в нашем материале.

В России приняли важные изменения для автомобилистов. Новые правила касаются цифровых документов. Теперь привычные процессы станут проще. Подробности - в нашем материале.

С 8 сентября 2026 года в России официально разрешено предъявлять водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства через национальный мессенджер MAX. Это стало возможным после утверждения соответствующих поправок правительством, которые приравняли электронные версии документов к их бумажным аналогам.

Как сообщает Avtospravochnaya.com, еще в конце 2025 года в MAX появилась функция отображения водительских прав. Для этого пользователю необходимо создать цифровой ID и синхронизировать его с профилем на портале Госуслуг. Такой подход позволил интегрировать данные о правах и СТС в привычный для многих мессенджер.

В декабре 2025 года МВД вынесло на общественное обсуждение проект изменений, которые закрепили бы статус электронных документов в MAX. Эти меры были подготовлены по поручению премьер-министра, чтобы упростить процесс проверки документов на дорогах и сделать его более современным.

28 августа 2026 года правительство окончательно утвердило поправки, а уже 31 августа документ был опубликован. Согласно новым правилам, если водитель предъявляет инспектору QR-код водительского удостоверения или СТС в MAX, это считается равнозначным показу бумажного документа. Для проверки используется двухмерный штриховой код, связанный с федеральной системой Госуслуг.

Теперь автомобилисты могут выбирать, какой вариант документов использовать - бумажный или электронный. Это особенно удобно в ситуациях, когда права или СТС остались дома, а телефон всегда под рукой. При этом электронные документы не заменяют бумажные полностью, а лишь дают альтернативу.

Полис ОСАГО, если он оформлен онлайн, уже давно можно предъявлять как в электронном, так и в распечатанном виде. Нововведения коснулись именно водительских прав и СТС, которые теперь доступны в MAX.

В Минцифры уточнили, что техническая реализация полной проверки электронных документов через MAX появится в ближайшие месяцы. Сейчас идет доработка интеграции между системами ведомства и ГИБДД, чтобы инспекторы могли быстро и без сбоев считывать данные с экрана смартфона.

Таким образом, для российских водителей открылись новые возможности: теперь предъявить права или СТС можно буквально в несколько кликов. Это решение призвано сделать дорожные проверки проще и удобнее для всех участников движения.

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