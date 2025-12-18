Не пропустите важный срок — что делать, если ваши права истекают до 2026 года

18 декабря 2025, 19:39
Водительские права: кого коснется окончание автоматического продления в 2025 году
Срок действия автоматического продления прав подходит к концу. Водителям важно знать, когда менять документы. Избегайте штрафов и неприятных последствий. Проверьте, попадаете ли вы под новые правила.
В конце 2025 года завершается действие временных правил, позволявших водителям не спешить с заменой удостоверения. Эта мера, введенная несколько лет назад, касалась тех, чьи права истекали с 2022 по 2025 год. По информации Avtospravochnaya.com, теперь ситуация меняется - и тем, кто попал под автоматическое продление, стоит внимательно следить за сроками.
Согласно действующему постановлению, если срок действия ваших водительских прав заканчивался в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, они автоматически считались действительными еще три года. Это означало, что для поездок по России не требовалось срочно оформлять новые документы. Однако, начиная с 2026 года, подобная льгота больше не предусмотрена.
Если ваши права истекают уже после 1 января 2026 года, их придется менять в стандартном порядке. Для этого потребуется оплатить госпошлину, которая с сентября 2025 года составляет 4 000 рублей, а также предоставить свежую медицинскую справку. Важно не затягивать с процедурой, чтобы избежать неприятных последствий.
В случае, если водитель не успеет вовремя заменить удостоверение, ему грозит штраф в размере от 5 000 до 15 000 рублей. Кроме того, автомобиль могут отправить на штрафстоянку, ведь просроченные права приравниваются к их отсутствию. Такие же санкции ждут тех, кто не уложился в сроки автопродления.
Особое внимание стоит уделить тем, чьи права были просрочены еще в 2022 году. Для них трехлетний период автоматического продления заканчивается уже в 2025 году, и в 2026-м потребуется оформить новые документы. Чтобы не ошибиться с датой, достаточно прибавить три года к сроку, указанному на удостоверении.
Таким образом, если вы попадаете в число водителей, чьи права истекли с 2022 по 2025 год, не откладывайте замену на последний момент. Проверьте свои документы заранее и подготовьтесь к обновлению, чтобы избежать штрафов и других проблем на дороге.
