Что ждет будущих водителей — новые сроки, строгий контроль и электронные справки

19 января 2026, 19:19
Водительские права по-новому: МВД меняет правила экзаменов и медсправок с 2026 года
В 2026 году МВД вводит новые правила для водителей. Изменения коснутся экзаменов и медсправок. Ожидается ужесточение контроля и сокращение сроков. Подробности - в нашем материале.
В ближайшие годы будущих водителей ждут серьезные перемены: МВД России готовит масштабные изменения в процедуре получения и аннулирования водительских удостоверений. Как сообщает Avtospravochnaya.com, проект новых правил уже вынесен на общественное обсуждение и может вступить в силу в 2026 году.
Одно из ключевых нововведений - сокращение времени между сдачей теории и практики. Теперь после успешного прохождения теоретического экзамена на вождение отводится всего 60 дней, а не полгода, как раньше. Это должно ускорить процесс получения прав и не дать кандидатам затягивать обучение.
Сроки пересдачи экзаменов после неудачных попыток останутся прежними. На повторную теорию можно будет прийти не раньше чем через неделю и не позднее месяца, а если провалить экзамен трижды - ждать придется от полугода до девяти месяцев. Для практики действуют аналогичные правила: пересдача возможна через 7–60 дней, а после трех неудач - только через 6–9 месяцев.
Если кандидат не успеет сдать практику в течение полугода после успешной теории, ему назначат повторный теоретический экзамен в течение месяца. Таким образом, система становится более динамичной, но и требовательной к организованности будущих водителей.
Особое внимание уделено борьбе с использованием гаджетов и вспомогательных устройств на экзаменах. Если экзаменуемый попытается воспользоваться телефоном или другой техникой, пересдача будет возможна только через год. Это касается и случаев, когда результаты аннулируют из-за применения любых средств связи или хранения информации.
Для повышения прозрачности процесса сдачи экзаменов вводится обязательная фотофиксация кандидатов на теоретической части. Все кабинеты должны быть оборудованы аудио- и видеозаписью, чтобы фиксировать происходящее в реальном времени и защищать данные от подделок.
С 1 марта 2027 года появится еще одно важное изменение: медицинские справки для водителей станут электронными. Информация о них будет поступать напрямую в ведомство, и предъявлять бумажные документы больше не потребуется.
Также с 2027 года при выявлении у водителя опасных заболеваний его смогут направить на внеочередной медосмотр. Если за три месяца он не пройдет обследование, права будут аннулированы до выяснения обстоятельств.
Большинство новых правил начнет действовать сразу после публикации официального документа. А электронные справки и порядок аннулирования прав по состоянию здоровья заработают с марта 2027 года.
Похожие материалы
-
19.01.2026, 18:36
В Москве зафиксировано резкое падение числа штрафов за нарушения на дорогах
В столице отмечено снижение количества штрафов за год. Власти объяснили, что изменилось. Эксперты обсуждают влияние камер на безопасность. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
19.01.2026, 15:27
Штрафы за парковку могут вырасти до 15 тысяч рублей из-за новых правил
В России обсуждают новые подходы к эвакуации автомобилей. Водителей могут ждать серьезные перемены. Эксперты предупреждают о возможном росте штрафов. Неожиданные детали - в нашем материале.Читать далее
-
19.01.2026, 15:09
Власти Петербурга отказались от расширения платных парковок в 2026 году
В Санкт-Петербурге обсуждают судьбу платных парковок. Решения властей удивили многих. Новые тарифы уже действуют, но перемен не будет. Какие районы останутся без изменений - подробности в материале.Читать далее
-
19.01.2026, 14:21
Водителей хотят лишать прав за ксенон и громкий выхлоп - штрафы вырастут в 60 раз
В России обсуждают ужесточение наказаний для водителей с нештатным светом и выхлопом. Возможны крупные штрафы и лишение прав. Новые меры могут изменить привычный подход к тюнингу. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
19.01.2026, 13:13
Navitel выпустил Навигатор 12 с новым движком и свежим интерфейсом
Navitel представил Навигатор 12 на совершенно новой платформе. Интерфейс стал современнее и гибче. Появились новые функции для водителей. Пользователи уже могут оценить обновление. Что еще изменилось - в нашем материале.Читать далее
-
19.01.2026, 09:02
Почему пешеходы с наушниками и телефонами становятся угрозой на дорогах России
Пешеходы все чаще игнорируют окружающую обстановку. Наушники и смартфоны отвлекают их внимание. Запреты не работают, а статистика пугает. Как реально снизить число трагедий на дорогах — вопрос остается открытым.Читать далее
-
19.01.2026, 08:29
Китай ужесточает контроль за утилизацией батарей электромобилей с апреля 2026 года
В Китае вводят строгие меры по утилизации аккумуляторов электромобилей. Новые правила затронут всех участников рынка. Ожидаются крупные штрафы и новые требования к производителям. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
16.01.2026, 17:48
Дрифт в России могут признать опасным маневром и ввести штрафы
В стране обсуждают инициативу по регулированию дрифта. Водителей ждут новые штрафы. Законодатели ищут баланс между безопасностью и развитием автоспорта. Решение может изменить подход к уличным гонкам.Читать далее
-
16.01.2026, 08:17
УАЗ готовится к переходу на двигатели стандарта Евро-6 для внедорожников
УАЗ рассматривает запуск новых двигателей. Внедрение Евро-6 обсуждается на уровне государства. Решение может изменить рынок внедорожников. Ожидается, что перемены затронут все модели бренда. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
15.01.2026, 18:05
Утреннее столкновение на Невском путепроводе парализовало движение в Петербурге
В Петербурге утром произошла авария с участием нескольких машин. На месте работают спасатели. Движение в районе ограничено. Подробности происшествия уточняются. Следите за развитием событий.Читать далее
