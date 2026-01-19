Что ждет будущих водителей — новые сроки, строгий контроль и электронные справки

Водительские права по-новому: МВД меняет правила экзаменов и медсправок с 2026 года

В 2026 году МВД вводит новые правила для водителей. Изменения коснутся экзаменов и медсправок. Ожидается ужесточение контроля и сокращение сроков. Подробности - в нашем материале.

В ближайшие годы будущих водителей ждут серьезные перемены: МВД России готовит масштабные изменения в процедуре получения и аннулирования водительских удостоверений. Как сообщает Avtospravochnaya.com, проект новых правил уже вынесен на общественное обсуждение и может вступить в силу в 2026 году.

Одно из ключевых нововведений - сокращение времени между сдачей теории и практики. Теперь после успешного прохождения теоретического экзамена на вождение отводится всего 60 дней, а не полгода, как раньше. Это должно ускорить процесс получения прав и не дать кандидатам затягивать обучение.

Сроки пересдачи экзаменов после неудачных попыток останутся прежними. На повторную теорию можно будет прийти не раньше чем через неделю и не позднее месяца, а если провалить экзамен трижды - ждать придется от полугода до девяти месяцев. Для практики действуют аналогичные правила: пересдача возможна через 7–60 дней, а после трех неудач - только через 6–9 месяцев.

Если кандидат не успеет сдать практику в течение полугода после успешной теории, ему назначат повторный теоретический экзамен в течение месяца. Таким образом, система становится более динамичной, но и требовательной к организованности будущих водителей.

Особое внимание уделено борьбе с использованием гаджетов и вспомогательных устройств на экзаменах. Если экзаменуемый попытается воспользоваться телефоном или другой техникой, пересдача будет возможна только через год. Это касается и случаев, когда результаты аннулируют из-за применения любых средств связи или хранения информации.

Для повышения прозрачности процесса сдачи экзаменов вводится обязательная фотофиксация кандидатов на теоретической части. Все кабинеты должны быть оборудованы аудио- и видеозаписью, чтобы фиксировать происходящее в реальном времени и защищать данные от подделок.

С 1 марта 2027 года появится еще одно важное изменение: медицинские справки для водителей станут электронными. Информация о них будет поступать напрямую в ведомство, и предъявлять бумажные документы больше не потребуется.

Также с 2027 года при выявлении у водителя опасных заболеваний его смогут направить на внеочередной медосмотр. Если за три месяца он не пройдет обследование, права будут аннулированы до выяснения обстоятельств.

Большинство новых правил начнет действовать сразу после публикации официального документа. А электронные справки и порядок аннулирования прав по состоянию здоровья заработают с марта 2027 года.