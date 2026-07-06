Не пропусти срок - штрафы и эвакуация ждут невнимательных

Водительские права с истекшим сроком: когда пластик становится ловушкой

Многие забывают о сроке действия водительского удостоверения. Последствия могут быть неожиданными. Проверьте свои документы заранее. Не дайте штрафу застать вас врасплох.

Многие забывают о сроке действия водительского удостоверения. Последствия могут быть неожиданными. Проверьте свои документы заранее. Не дайте штрафу застать вас врасплох.

В последние годы водители привыкли к спокойствию: государство автоматически продлевало действие водительских удостоверений, срок которых истекал с 2022 по 2025 год. Однако эта мера давно завершилась, и теперь каждый, кто не успел вовремя обновить документ, рискует столкнуться с серьезными последствиями. Как сообщает Pravda.Ru, с наступлением полуночи в день окончания срока действия удостоверение теряет юридическую силу. Уже на следующий день поездка за рулем превращается в нарушение, за которое предусмотрен внушительный штраф.

Многие автомобилисты ошибочно полагают, что могут использовать права до конца дня, указанного на пластике. На практике же инспекторы не принимают подобные объяснения: если дата истекла, документ считается недействительным с первых минут новых суток. За управление автомобилем без действующего удостоверения предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Кроме того, транспортное средство отправляется на штрафстоянку, а владелец вынужден оплачивать услуги эвакуатора и хранение машины. В результате итоговые расходы могут превысить 30 тысяч рублей.

Процесс замены водительских прав начинается с получения медицинской справки. Для этого необходимо пройти обследование у психиатра и нарколога, причем сделать это можно только в специализированных учреждениях по месту регистрации. Если водитель проживает в другом регионе, оформление справки может затянуться из-за необходимости межведомственных запросов. Также возможны технические сбои при записи на прием или проблемы с оплатой госпошлины, если имеются неоплаченные штрафы.

Многие рассчитывают на портал Госуслуг, надеясь быстро записаться на замену удостоверения. Однако в крупных городах свободные слоты в подразделениях ГИБДД разбирают за считанные минуты. Иногда ближайшая доступная дата оказывается через две недели, а если срок действия старых прав истекает завтра, придется временно отказаться от управления автомобилем. Важно помнить: никаких льготных периодов для просроченных документов не предусмотрено. Как только удостоверение становится недействительным, за руль садиться нельзя.

Оптимальным решением будет начать оформление новых прав за полтора месяца до окончания срока действия старых. Это позволит избежать неприятных сюрпризов, связанных с очередями, техническими сбоями или отсутствием необходимых бланков. Новое удостоверение вступает в силу сразу после выдачи, а срок действия старого не сокращается. Лучше заранее получить новый документ, чем оказаться в неприятной ситуации на дороге.

Часто водители интересуются, нужно ли пересдавать экзамены при замене удостоверения по истечении срока. Ответ однозначен: достаточно предоставить медицинскую справку и оплатить госпошлину. Экзамены не требуются, если не было серьезных нарушений ПДД. Также допускается замена прав в любом регионе страны, однако справки от психиатра и нарколога должны быть оформлены по месту регистрации. Скидка на оплату госпошлины через Госуслуги с 2023 года отменена, сумма составляет 2000 рублей, а за документ нового поколения - 3000 рублей.

Потеря контроля над сроком действия водительских прав может обернуться не только крупными расходами, но и временным отказом от привычного образа жизни. Проверьте свои документы заранее и не откладывайте замену на последний момент.