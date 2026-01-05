Гостиницы открывают двери автотуристам — что изменилось с 2026 года

Водительские права теперь принимают в российских отелях для заселения гостей

С 2026 года в России изменились правила заселения в гостиницы. Теперь водительское удостоверение стало альтернативой паспорту. Нововведение касается всех автолюбителей. Как это повлияет на путешествия - читайте в нашем материале.

С начала 2026 года в России вступили в силу новые правила для автолюбителей, путешествующих по стране. Теперь для заселения в гостиницу достаточно предъявить водительское удостоверение. Это решение было принято на государственном уровне в конце прошлого года и уже вызвало широкий резонанс среди автомобилистов и представителей туристической отрасли.

Как сообщает Autonews, подлинность водительских прав будет проверяться автоматически через специальные системы МВД, которые напрямую связаны с базами данных ГАИ. Процесс проверки полностью автоматизирован, что исключает возможность подделки документов и ускоряет процедуру заселения.

Эксперты отмечают, что подобное нововведение способно значительно облегчить жизнь тем, кто предпочитает путешествовать на собственном автомобиле. По словам представителей Ассоциации туроператоров России, число автотуристов в стране неуклонно растет, и на их долю уже приходится около половины всех путешественников. Теперь им не придется беспокоиться о необходимости носить с собой паспорт - достаточно иметь при себе права.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров также выразил уверенность, что нововведение сделает отдых более доступным и удобным для всех, кто выбирает автомобильные поездки. По его мнению, это позволит гостям останавливаться в любом отеле без лишних формальностей и бюрократии.

Стоит напомнить, что с 2026 года в России прекратила работу система автоматического продления водительских удостоверений, которая была введена в 2020 году в связи с пандемией и продлевалась до 2025 года. Теперь водителям необходимо самостоятельно следить за сроком действия своих прав. Однако, по действующим правилам, удостоверение считается действительным еще три года после окончания указанного срока. Например, если срок действия прав истекает 31 декабря 2025 года, ими можно пользоваться до 30 декабря 2028 года.

Нововведение уже вызвало оживленную дискуссию среди автомобилистов. Многие считают, что это шаг навстречу современным реалиям, когда мобильность и скорость становятся ключевыми факторами при планировании поездок. Другие опасаются, что автоматизация проверки документов может привести к техническим сбоям, особенно в небольших гостиницах и отдаленных регионах.

Тем не менее, очевидно, что российские власти стремятся сделать внутренний туризм более привлекательным и удобным для граждан. Возможность использовать водительское удостоверение вместо паспорта - это не только упрощение формальностей, но и своеобразный сигнал: путешествовать по стране становится проще и безопаснее.