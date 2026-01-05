Гостиницы открывают двери автотуристам — что изменилось с 2026 года

5 января 2026, 21:58
Водительские права теперь принимают в российских отелях для заселения гостей
Водительские права теперь принимают в российских отелях для заселения гостей
С 2026 года в России изменились правила заселения в гостиницы. Теперь водительское удостоверение стало альтернативой паспорту. Нововведение касается всех автолюбителей. Как это повлияет на путешествия - читайте в нашем материале.
С начала 2026 года в России вступили в силу новые правила для автолюбителей, путешествующих по стране. Теперь для заселения в гостиницу достаточно предъявить водительское удостоверение. Это решение было принято на государственном уровне в конце прошлого года и уже вызвало широкий резонанс среди автомобилистов и представителей туристической отрасли.
Как сообщает Autonews, подлинность водительских прав будет проверяться автоматически через специальные системы МВД, которые напрямую связаны с базами данных ГАИ. Процесс проверки полностью автоматизирован, что исключает возможность подделки документов и ускоряет процедуру заселения.
Эксперты отмечают, что подобное нововведение способно значительно облегчить жизнь тем, кто предпочитает путешествовать на собственном автомобиле. По словам представителей Ассоциации туроператоров России, число автотуристов в стране неуклонно растет, и на их долю уже приходится около половины всех путешественников. Теперь им не придется беспокоиться о необходимости носить с собой паспорт - достаточно иметь при себе права.
Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров также выразил уверенность, что нововведение сделает отдых более доступным и удобным для всех, кто выбирает автомобильные поездки. По его мнению, это позволит гостям останавливаться в любом отеле без лишних формальностей и бюрократии.
Стоит напомнить, что с 2026 года в России прекратила работу система автоматического продления водительских удостоверений, которая была введена в 2020 году в связи с пандемией и продлевалась до 2025 года. Теперь водителям необходимо самостоятельно следить за сроком действия своих прав. Однако, по действующим правилам, удостоверение считается действительным еще три года после окончания указанного срока. Например, если срок действия прав истекает 31 декабря 2025 года, ими можно пользоваться до 30 декабря 2028 года.
Нововведение уже вызвало оживленную дискуссию среди автомобилистов. Многие считают, что это шаг навстречу современным реалиям, когда мобильность и скорость становятся ключевыми факторами при планировании поездок. Другие опасаются, что автоматизация проверки документов может привести к техническим сбоям, особенно в небольших гостиницах и отдаленных регионах.
Тем не менее, очевидно, что российские власти стремятся сделать внутренний туризм более привлекательным и удобным для граждан. Возможность использовать водительское удостоверение вместо паспорта - это не только упрощение формальностей, но и своеобразный сигнал: путешествовать по стране становится проще и безопаснее.
Похожие материалы
-
07.01.2026, 18:41
Мини-дом на колесах Funluce Serengeti 525: японский ответ на тесноту и скуку
Funluce Serengeti 525 - это не просто компактный автодом. Он способен разместить до семи человек, несмотря на скромные размеры. Японцы снова удивили мир своим подходом к организации пространства. Почему этот мини-дом на колесах называют настоящим чудом инженерии? Узнайте, чем он отличается от европейских и американских аналогов.Читать далее
-
07.01.2026, 16:01
Психологические уловки инспекторов: как не стать жертвой на дороге
Встреча с инспектором может обернуться неожиданным стрессом. Важно знать, как вести себя уверенно. Психологические приемы часто используются для давления. Разберем, как не попасться на уловки.Читать далее
-
07.01.2026, 15:32
Подержанный Geely Atlas: страшно или выгодно? Честный отзыв владельца о надёжности и нюансах
Год эксплуатации подержанного Geely Atlas в провинции — без поломок, но с нюансами. Владелец делится честным отчётом: от скрипящих колодок до мультимедиа, которая «забывает» музыку. Стоит ли бояться «китайца» с пробегом?Читать далее
-
07.01.2026, 13:54
В России стартовали масштабные проверки шин: что грозит нарушителям в 2026 году
В январе 2026 года инспекторы начали массовые проверки шин. Водителей ждут новые требования. Нарушения могут привести к серьезным последствиям. Подробности о рейдах и наказаниях - в нашем материале.Читать далее
-
07.01.2026, 06:42
Контрольный разряд: как электромобиль Zeekr 001 пережил русскую зиму
Владелец Zeekr 001 испытал электромобиль в суровой зиме и на трассе. Он проехал из Челябинска в Батуми и обратно. В пути возникли неожиданные сложности с зарядкой. Зимой расход энергии вырос почти вдвое. Некоторые детали эксплуатации удивили даже опытного автолюбителя.Читать далее
-
06.01.2026, 23:22
Когда менять воздушный фильтр и почему это важно для двигателя
Многие водители недооценивают роль воздушного фильтра. Его состояние напрямую влияет на работу мотора. Несвоевременная замена может привести к серьезным поломкам. В статье раскрыты нюансы выбора и обслуживания фильтра. Узнайте, как избежать лишних затрат.Читать далее
-
06.01.2026, 23:15
С 2026 года штраф за тонировку коснется всех автомобилей в России
Водителей ждут новые правила с 2026 года. Изменения затронут даже временно ввезенные авто. Штрафы станут неизбежными для всех. Неожиданные детали в законе удивят многих. Проверьте, что грозит вашему автомобилю.Читать далее
-
06.01.2026, 19:51
Доступный внедорожный автодом: идеальный вариант для путешествий и кемпинга
Рынок автодомов меняется: компактные прицепы становятся все популярнее. Они позволяют отправиться в путешествие туда, где нет дорог, и не жертвовать комфортом. Производители предлагают новые решения для любителей приключений. Почему такие прицепы выбирают все чаще - рассказываю на личном опыте.Читать далее
-
06.01.2026, 18:53
La Onda: европейский фургон, превращенный в роскошные апартаменты на колесах
Переоборудование фургона в дом открывает новые горизонты. La Onda - не просто кемпер, а настоящий мобильный оазис. Внутри - уют, стиль и максимум комфорта. Такой дом на колесах меняет представление о путешествиях. Хотите узнать, как это возможно?Читать далее
-
06.01.2026, 16:13
Экспедиционный автодом Mercedes Arocs: роскошь и автономность для семьи на бездорожье
Mercedes Arocs превращен в настоящий дом для путешествий. Внутри - уют, технологии и премиум-отделка. Автодом готов к суровым условиям и длительным маршрутам. Узнайте, что скрывает этот уникальный проект.Читать далее
Похожие материалы
-
07.01.2026, 18:41
Мини-дом на колесах Funluce Serengeti 525: японский ответ на тесноту и скуку
Funluce Serengeti 525 - это не просто компактный автодом. Он способен разместить до семи человек, несмотря на скромные размеры. Японцы снова удивили мир своим подходом к организации пространства. Почему этот мини-дом на колесах называют настоящим чудом инженерии? Узнайте, чем он отличается от европейских и американских аналогов.Читать далее
-
07.01.2026, 16:01
Психологические уловки инспекторов: как не стать жертвой на дороге
Встреча с инспектором может обернуться неожиданным стрессом. Важно знать, как вести себя уверенно. Психологические приемы часто используются для давления. Разберем, как не попасться на уловки.Читать далее
-
07.01.2026, 15:32
Подержанный Geely Atlas: страшно или выгодно? Честный отзыв владельца о надёжности и нюансах
Год эксплуатации подержанного Geely Atlas в провинции — без поломок, но с нюансами. Владелец делится честным отчётом: от скрипящих колодок до мультимедиа, которая «забывает» музыку. Стоит ли бояться «китайца» с пробегом?Читать далее
-
07.01.2026, 13:54
В России стартовали масштабные проверки шин: что грозит нарушителям в 2026 году
В январе 2026 года инспекторы начали массовые проверки шин. Водителей ждут новые требования. Нарушения могут привести к серьезным последствиям. Подробности о рейдах и наказаниях - в нашем материале.Читать далее
-
07.01.2026, 06:42
Контрольный разряд: как электромобиль Zeekr 001 пережил русскую зиму
Владелец Zeekr 001 испытал электромобиль в суровой зиме и на трассе. Он проехал из Челябинска в Батуми и обратно. В пути возникли неожиданные сложности с зарядкой. Зимой расход энергии вырос почти вдвое. Некоторые детали эксплуатации удивили даже опытного автолюбителя.Читать далее
-
06.01.2026, 23:22
Когда менять воздушный фильтр и почему это важно для двигателя
Многие водители недооценивают роль воздушного фильтра. Его состояние напрямую влияет на работу мотора. Несвоевременная замена может привести к серьезным поломкам. В статье раскрыты нюансы выбора и обслуживания фильтра. Узнайте, как избежать лишних затрат.Читать далее
-
06.01.2026, 23:15
С 2026 года штраф за тонировку коснется всех автомобилей в России
Водителей ждут новые правила с 2026 года. Изменения затронут даже временно ввезенные авто. Штрафы станут неизбежными для всех. Неожиданные детали в законе удивят многих. Проверьте, что грозит вашему автомобилю.Читать далее
-
06.01.2026, 19:51
Доступный внедорожный автодом: идеальный вариант для путешествий и кемпинга
Рынок автодомов меняется: компактные прицепы становятся все популярнее. Они позволяют отправиться в путешествие туда, где нет дорог, и не жертвовать комфортом. Производители предлагают новые решения для любителей приключений. Почему такие прицепы выбирают все чаще - рассказываю на личном опыте.Читать далее
-
06.01.2026, 18:53
La Onda: европейский фургон, превращенный в роскошные апартаменты на колесах
Переоборудование фургона в дом открывает новые горизонты. La Onda - не просто кемпер, а настоящий мобильный оазис. Внутри - уют, стиль и максимум комфорта. Такой дом на колесах меняет представление о путешествиях. Хотите узнать, как это возможно?Читать далее
-
06.01.2026, 16:13
Экспедиционный автодом Mercedes Arocs: роскошь и автономность для семьи на бездорожье
Mercedes Arocs превращен в настоящий дом для путешествий. Внутри - уют, технологии и премиум-отделка. Автодом готов к суровым условиям и длительным маршрутам. Узнайте, что скрывает этот уникальный проект.Читать далее