Почему катастрофа на воде потрясла Петербург — детали и последствия

Водителя аэролодки, устроившего трагедию на Новоладожском канале, отправили в СИЗО

Суд избрал строгую меру пресечения для мужчины, управлявшего аэролодкой без прав. В результате аварии на воде погибли три человека. Обстоятельства происшествия оставляют много вопросов. Решение суда уже вызвало широкий общественный резонанс.

В Санкт-Петербурге завершилось рассмотрение вопроса о мере пресечения для мужчины, который оказался в центре громкой трагедии на Новоладожском канале. Приморский районный суд постановил заключить под стражу водителя аэролодки, чьи действия привели к гибели трех человек. Срок ареста определен до 2 марта 2026 года, пишет Gazeta.SPb.

По материалам дела, инцидент произошел вечером 2 января. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль аэролодки «Вьюга 500». При этом у него не было ни прав на управление маломерным судном, ни элементарных навыков безопасного вождения на воде. На борту находились три пассажира, и ни один из них не был обеспечен спасательными средствами.

В темноте, не снижая скорость и не следя за обстановкой, водитель допустил столкновение с понтонным мостом. Аэролодка перевернулась, все находившиеся на борту оказались в ледяной воде. Спасти никого не удалось — все пассажиры погибли на месте. Сам виновник трагедии был задержан спустя сутки после происшествия.

Следствие квалифицировало его действия по части 4 статьи 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Санкции по этой статье предусматривают серьезное наказание, вплоть до длительного лишения свободы.

Жители Петербурга остро отреагировали на случившееся. Многие задаются вопросом, как человек без прав и в состоянии опьянения мог оказаться за рулем аэролодки, да еще и с пассажирами на борту. Эта история вновь поднимает проблему контроля за маломерными судами и ответственности их владельцев. Водный транспорт требует не меньшей дисциплины, чем автомобильный, а последствия халатности на воде зачастую оказываются фатальными.

Судебное решение о заключении под стражу выглядит логичным на фоне тяжести последствий. Однако трагедия на Новоладожском канале — это не только вопрос личной ответственности, но и сигнал для всех, кто считает водные прогулки без подготовки и трезвого расчета безобидным развлечением. В подобных историях цена ошибки слишком высока.