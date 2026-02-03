Почему владельцы классических автомобилей рискуют лишиться прав за штатные детали на примере ГАЗ-24

3 февраля 2026, 08:03
Водителя ГАЗ-24 арестовали и лишили прав из-за заводского механизма крепления номера
В Казахстане водитель ГАЗ-24 получил сутки ареста и на год лишился прав из-за заводского механизма крепления номера. Суд не принял во внимание объяснения и фото-доказательства. Чем это грозит другим владельцам ретроавто — разбираемся подробно.
Ситуация с арестом и лишением водительских прав владельца ГАЗ-24 в Казахстане стала тревожным сигналом для всех, кто управляет классическими автомобилями с оригинальными конструктивными решениями. В условиях, когда даже штатные элементы могут быть признаны нарушением, каждый автовладелец рискует оказаться в подобной ситуации. Это не просто частный случай — речь идет о потенциально массовой проблеме для любителей ретроавто.
Вечером 27 января на одной из улиц Караганды сотрудники полиции остановили Нурлана Бесимбаева, управлявшего своей «Волгой» ГАЗ-24. Причиной стал механизм крепления государственного номера, который, по мнению инспекторов, позволял скрывать регистрационный знак. Несмотря на то, что номер был хорошо виден и не закрывался во время движения, полицейские составили протокол по части 4 статьи 590 КоАП РК — за управление транспортом, оборудованным устройствами, мешающими идентификации номера или позволяющими его скрыть.
Владелец автомобиля попытался объяснить, что речь идет о заводской конструкции: площадка для госномера может откидываться для установки пусковой рукояти — так называемого «кривого стартера». Подобные решения встречаются и на других советских моделях, например, на «Москвичах» и ГАЗ-21. Более того, Нурлан предоставил фото и видео, подтверждающие, что аналогичные механизмы есть и на других ГАЗ-24, эксплуатируемых в Казахстане. Однако эти доводы не убедили инспекторов.
Ключевой момент: механизм не был оснащен никакими дополнительными устройствами, которые позволяли бы откидывать номер дистанционно или из салона. Чтобы воспользоваться пусковой рукоятью, водитель должен выйти из машины, вручную откинуть номер, вставить стартер, а после запуска двигателя номер возвращается на место. Во время движения номер всегда находится в штатном положении и полностью читаем.
Однако у полиции были свои аргументы. По их данным, именно эта «Волга» трижды попадала в объективы камер фиксации нарушений, но система не смогла распознать номер. Как выяснилось, с годами пружина крепления ослабла, и при резком торможении рамка с номером могла отклоняться, делая знак нечитаемым для камер. Это стало формальным основанием для передачи дела в суд.
Судебное разбирательство завершилось для Нурлана не в его пользу. Несмотря на предоставленные доказательства, фотографии и объяснения, судья назначил ему административный арест на сутки и лишил водительских прав на год. При этом, по закону, за подобное нарушение предусмотрено до пяти суток ареста и год без права управления автомобилем.
Особенно тревожит тот факт, что подобная конструкция — единственно возможная для крепления номера на ГАЗ-24 согласно ГОСТу. За четыре года владения автомобилем Нурлан без проблем проходил техосмотр, и никаких замечаний по этому поводу не возникало. Теперь же, после решения суда, под угрозой оказываются все владельцы классических «Волг» и других ретроавтомобилей с аналогичными механизмами.
В ходе заседания автомобилист настаивал на необходимости различать заводские и самодельные устройства, влияющие на идентификацию номеров. По его мнению, штатные решения, предусмотренные производителем, не должны считаться нарушением технического регламента. Тем не менее, суд остался непреклонен.
Нурлан намерен обжаловать приговор и не собирается расставаться со своей «Волгой». Его случай уже вызвал широкий резонанс среди автолюбителей, ведь теперь каждый владелец ретроавто может оказаться в аналогичной ситуации. Вопрос о корректности трактовки закона и необходимости его доработки становится все более актуальным.
