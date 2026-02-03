Вопрос с водителями-алкоголиками снят: как диагноз стал поводом для лишения прав

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

3 февраля 2026, 11:41

Вышло решение суда: автомобилиста из Вологодской области лишили прав после того, как врачи выявили у него алкогольную зависимость. Мало кто знает, что подобный диагноз теперь может стать основанием для административного иска и серьезных последствий. Какие риски ждут водителей и что делать, если попали в подобную ситуацию — разбираемся в деталях.

Судебное решение, принятое в Вологодской области, стало тревожным сигналом для всех российских водителей: теперь даже после успешного прохождения медкомиссии и получения водительского удостоверения можно лишиться прав, если врачи выявят у вас алкогольную зависимость. Это не просто формальность — речь идет о реальных последствиях для тысяч автомобилистов по всей стране.

В 2023 году житель Вологодского района прошел стандартную медицинскую комиссию и получил права с широким перечнем категорий. Однако спустя время, летом 2025 года, ему назначили диспансерное наблюдение у нарколога, где был поставлен диагноз «синдром зависимости от алкоголя». Такой диагноз, согласно действующим медицинским нормативам, автоматически становится препятствием для управления транспортными средствами.

После того как информация о диагнозе попала в прокуратуру, был инициирован административный иск. Суд встал на сторону обвинения и постановил лишить 47-летнего мужчину водительских прав. Теперь ему предстоит не только сдать удостоверение в ГАИ в течение 10 дней, но и оплатить госпошлину за рассмотрение дела — сумма составила четыре тысячи рублей, пишет издание severinfo.

Этот случай наглядно демонстрирует, насколько серьезно государство относится к вопросам безопасности на дорогах и медицинским противопоказаниям. Даже если водитель ранее прошел все проверки, новые обстоятельства могут привести к пересмотру его права управлять автомобилем. Важно помнить: диагноз, поставленный врачом-наркологом, теперь не просто формальность, а реальный юридический повод для лишения прав.

Для многих автомобилистов подобные новости становятся неожиданностью. Часто водители не придают значения диспансерному учету или не знают, что информация о диагнозе может быть передана в надзорные органы. Однако практика показывает: игнорировать такие моменты опасно. Судебная система все чаще опирается на медицинские заключения, а не только на факты нарушений ПДД или ДТП.

В условиях ужесточения контроля за состоянием здоровья водителей, каждый случай постановки диагноза, связанного с зависимостью, может стать поводом для пересмотра права на управление транспортом. Это касается не только алкоголизма, но и других заболеваний, входящих в перечень противопоказаний. Водителям стоит внимательно относиться к своему здоровью и помнить: даже после получения прав ситуация может измениться в любой момент.

