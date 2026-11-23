23 ноября 2026, 10:22
Могут ли лишить прав, если выпивать в припаркованной машине
Могут ли лишить прав, если выпивать в припаркованной машине
Ключ в замке зажигания сам по себе не доказывает, что человек поехал. Но короткий маневр после выпивки меняет правовую оценку: управление в опьянении грозит штрафом и лишением прав. Отказ от медосвидетельствования влечет отдельную ответственность.
Работающий мотор и ключ в замке зажигания сами по себе не подтверждают, что человек управлял автомобилем после употребления алкоголя. Для применения статьи 12.8 КоАП РФ необходимо установить факт управления: водитель должен был фактически привести автомобиль в движение.
Ситуация меняется, если после выпивки водитель переместил машину. Даже короткий маневр, например движение задним ходом на полметра, чтобы освободить выезд, может повлечь штраф и лишение прав на срок до двух лет. КоАП РФ не устанавливает минимальную дистанцию. Короткая поездка сама по себе не освобождает от ответственности.
Инспектор вправе провести освидетельствование по правилам статьи 27.12 КоАП РФ, если видел, как автомобиль тронулся, и имеет основания полагать, что водитель пьян. При наличии предусмотренных законом оснований водитель может пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения или медицинское освидетельствование. Отказ от законного требования пройти медицинское освидетельствование образует самостоятельное правонарушение по статье 12.26 КоАП РФ. Однако он не заменяет рассмотрение вопроса о том, управлял ли человек автомобилем.
Если спор дойдет до суда, оценят обстоятельства вечера и показания инспектора ГАИ. Видеозаписи также могут иметь значение, а объяснения очевидцев помогут восстановить расположение автомобиля и последовательность событий. Если в протоколе указано, что человек вел машину нетрезвым, хотя выпил уже после парковки, об этом необходимо написать в протоколе и других процессуальных документах. Важно пояснить, когда закончилась поездка и почему водитель вернулся в салон.
Подтвердить обстоятельства поможет видеозапись. На ней можно установить, двигался ли автомобиль и кто был за рулем. Запись покажет место стоянки, а разговор с полицейским поможет понять, работал ли двигатель. Полезны и показания людей, которые видели автомобиль. Например, охранник мог запомнить приезд машины и ее парковку, а сосед мог заметить, что водитель позже употреблял алкоголь или возвращался в салон.
Даже если машина весь вечер оставалась на месте, распитие спиртного в общественном месте может повлечь отдельный штраф. По статье 20.20 КоАП РФ за это предусмотрено взыскание от 500 до 1500 рублей. Оно грозит, например, во дворе или на общедоступной парковке. Штраф возможен и возле детской площадки, если это место имеет статус общественного.
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