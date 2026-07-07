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Автор: Дарья Климова

7 июля 2026, 10:29

Водителя в Германии лишили прав за настройку дворников через сенсорный экран

Водителя в Германии лишили прав за настройку дворников через сенсорный экран

Суд приравнял манипуляции с дисплеем медиасистемы к использованию телефона за рулём и лишил водителя прав

Водителя в Германии лишили прав за настройку дворников через сенсорный экран

В Германии суд оштрафовал водителя на 200 евро и временно лишил его прав за то, что он отвлекся на сенсорный экран, чтобы настроить дворники, и попал в аварию. Мало кто знает, что подобные случаи уже не редкость, а требования к внимательности за рулем становятся все строже. Какие последствия ждут нарушителей и что советуют специалисты - разбираемся подробно.

В Германии суд оштрафовал водителя на 200 евро и временно лишил его прав за то, что он отвлекся на сенсорный экран, чтобы настроить дворники, и попал в аварию. Мало кто знает, что подобные случаи уже не редкость, а требования к внимательности за рулем становятся все строже. Какие последствия ждут нарушителей и что советуют специалисты - разбираемся подробно.

Эта новость наглядно показывает, как современные технологии в автомобилях могут стать причиной серьезных последствий на дороге. В Германии водитель был наказан не только штрафом, но и временным лишением прав за то, что попытался изменить настройки стеклоочистителей через сенсорный экран во время движения. Такой случай подчеркивает: даже привычные действия, если они отвлекают от дороги, могут привести к аварии и суровым санкциям.

Инцидент произошел после того, как водитель отвлекся на центральный дисплей, чтобы отрегулировать работу дворников, и в результате попал в ДТП. Высший региональный суд подтвердил, что любые встроенные экраны в автомобиле разрешено использовать только при условии, что это не мешает контролю за дорожной обстановкой. Причина обращения к экрану значения не имеет - важен сам факт отвлечения внимания. Суд особо отметил: даже если речь идет о настройке климат-контроля или других функций, водитель обязан сохранять полную концентрацию на дороге.

Подобные решения в Германии уже принимались ранее. Еще в 2020 году суд в Карлсруэ вынес аналогичный вердикт в отношении владельца Tesla Model 3, который также пытался выбрать режим работы стеклоочистителей через сенсорный экран и попал в аварию. Тогда суд указал, что сенсорный дисплей Tesla не считается частью панели приборов, а относится к электронным устройствам, использование которых за рулем строго ограничено законом. Водитель слишком долго искал нужную функцию в меню, что и стало причиной аварии. При этом в Tesla Model 3 предусмотрено голосовое управление дворниками, но водитель им не воспользовался.

Судебная практика в Германии показывает, что использование сенсорных экранов в автомобиле приравнивается к использованию мобильного телефона за рулем. Любое длительное отвлечение от дороги может привести не только к аварии, но и к серьезным штрафам. Это особенно актуально на фоне того, что современные автомобили становятся все более «цифровыми», а количество функций, доступных через дисплей, постоянно растет. Важно помнить: даже если производитель предлагает удобные решения, ответственность за безопасность всегда лежит на водителе.

В России пока нет столь жестких прецедентов, однако тенденция к ужесточению контроля за внимательностью водителей прослеживается и у нас. Эксперты советуют минимизировать любые манипуляции с электронными устройствами во время движения, чтобы не оказаться в ситуации, аналогичной немецкой. Кстати, на рынке уже появляются системы, которые автоматически блокируют часть функций мультимедиа при движении, снижая риск отвлечения. Важно отметить, что в других странах Европы также ужесточаются требования к использованию гаджетов за рулем, а штрафы за невнимательность могут достигать значительных сумм. В контексте роста числа электронных помощников в автомобилях, вопрос безопасности становится все более актуальным. Для сравнения, как меняются правила и подходы к безопасности на рынке, можно посмотреть на то, как автопроизводители корректируют свои предложения и реагируют на новые требования.

В заключение стоит добавить несколько важных фактов: по данным европейских исследований, до 25% аварий с участием современных автомобилей связаны с отвлечением внимания на электронные устройства. В Германии штраф за подобные нарушения может составлять от 100 до 200 евро, а в случае аварии - лишение прав на месяц и более. Водителям стоит помнить, что даже кратковременное отвлечение на экран может привести к серьезным последствиям, а законодательство в этой сфере продолжает ужесточаться. Важно следить за изменениями в правилах и учитывать, что безопасность на дороге - это не только техническое оснащение, но и личная ответственность каждого за рулем.

Упомянутые марки: Tesla
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