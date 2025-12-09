Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

9 декабря 2025, 09:23

Водителям без ОСАГО хотят рассылать отдельные «письма счастья»



Ездите без страховки? Страховщики придумали, как вас об этом уведомить



Страховщики нашли новый метод борьбы. Нарушителей ПДД ждет неприятный сюрприз. Им будут присылать особые уведомления. Это коснется многих российских автовладельцев. Узнайте, что именно готовят водителям.

Страховщики нашли новый метод борьбы. Нарушителей ПДД ждет неприятный сюрприз. Им будут присылать особые уведомления. Это коснется многих российских автовладельцев. Узнайте, что именно готовят водителям.

Российских автомобилистов, которые пренебрегают покупкой полиса ОСАГО, может ждать новый способ контроля. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) предложил использовать дорожные камеры не только для фиксации нарушений правил дорожного движения, но и для информирования водителей об отсутствии у них обязательной страховки. Инициативу озвучил руководитель союза Евгений Уфимцев в ходе обсуждения в Общественной палате.

Идея заключается в простом, но эффективном механизме. Когда камера фиксирует, например, превышение скорости, система автоматически проверяет наличие действующего полиса ОСАГО у владельца автомобиля. Если страховка не найдена, то вместе со штрафом за нарушение ПДД водителю будет приходить дополнительное уведомление. В нем будет содержаться информация о том, что его автомобиль не числится в базе застрахованных, и напоминание о последствиях езды без полиса.

Как сообщает «Российская Газета», глава ВСС пояснил, что не видит препятствий для отправки такого второго «письма счастья». По его мнению, хотя система автоматической фиксации отсутствия ОСАГО с последующим штрафом все еще требует доработки, наладить процесс информирования можно уже сейчас. Он предложил запустить проект в тестовом режиме, на начальном этапе не выписывая штрафы за отсутствие страховки, а лишь предупреждая водителей. Такой подход, по его словам, позволит отладить систему и приучить автовладельцев к мысли о неотвратимости контроля.

Актуальность этой проблемы сложно переоценить. По оценкам экспертов, на российских дорогах без полиса ОСАГО передвигается примерно каждый десятый водитель. Это создает серьезные риски для всех участников движения. Добросовестный автовладелец, ставший жертвой ДТП по вине водителя без страховки, сталкивается с большими трудностями при получении компенсации. Ему приходится взыскивать ущерб через суд напрямую с виновника, что является долгим и не всегда успешным процессом. Подобная ситуация подрывает саму суть обязательного автострахования, призванного защищать финансовые интересы пострадавших в авариях.

Предложенная мера призвана мягко, но настойчиво напомнить «забывчивым» водителям об их обязанности. Получив такое уведомление, автовладелец уже не сможет ссылаться на незнание. Ожидается, что даже простое информирование заставит значительную часть нарушителей приобрести полис, что в конечном итоге повысит общую безопасность на дорогах и финансовую защищенность законопослушных граждан.

