Новые меры ГИБДД: штрафы, суд и арест за отсутствие страховки после ДТП

11 февраля 2026, 21:34
Водителям без ОСАГО начали вручать требования прямо на месте аварии
В 2026 году инспекторы ужесточили контроль за страховкой. Теперь требования вручают на месте аварии. Нарушителям грозят не только штрафы. Возможны обязательные работы или арест.
С 2026 года сотрудники ГИБДД начали применять новые меры к водителям, которые попали в дорожно-транспортные происшествия без действующего полиса ОСАГО. Теперь инспекторы не ограничиваются штрафами: на месте аварии нарушителям вручают официальные требования устранить нарушение, а в случае повторного игнорирования дело может дойти до суда и даже ареста.
Как сообщает Avtospravochnaya.com, за отсутствие страховки предусмотрено несколько видов наказаний. Если водитель не вписан в полис или управляет машиной вне разрешенного периода, штраф составит 500 рублей. Первый раз за езду без страховки - 800 рублей. При повторном нарушении сумма увеличивается до 3 000–5 000 рублей.
Однако на этом санкции не заканчиваются. Если водитель после аварии не оформил ОСАГО и проигнорировал требование инспектора, при следующей проверке его могут привлечь по статье 19.3 КоАП РФ за невыполнение законных требований полиции. В этом случае наказание определяет суд: штраф до 4 000 рублей, обязательные работы до 120 часов или административный арест на срок до 15 суток.
В Магнитогорске уже зафиксированы случаи, когда требования вручались как виновникам, так и пострадавшим в ДТП. Так, 5 февраля 2026 года на улице Вокзальная водитель KIA Sportage столкнулся с BYD F3, а затем выехал на встречную полосу и врезался в Renault Sandero. Женщина за рулем Renault получила травмы и была отправлена на амбулаторное лечение. Водителю KIA грозит лишение прав или крупный штраф за нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью.
Проверка показала, что у пострадавшей не было полиса ОСАГО, и ранее она уже привлекалась за аналогичное нарушение. Ей назначили штраф 3 000 рублей и вручили требование прекратить управление автомобилем без страховки. Если она вновь окажется за рулем без полиса, дело передадут в суд, где возможен арест.
Неделей ранее аналогичная ситуация произошла с молодым водителем Lada Priora. Он не уступил дорогу на перекрестке, спровоцировал аварию с Renault, который затем врезался в газовую опору. Виновник не имел страховки и уже был наказан за это ранее. Ему выписали штраф 3 000 рублей и вручили требование устранить нарушение. Теперь ему придется самостоятельно оплачивать ремонт всех поврежденных машин и инфраструктуры, а при повторной остановке без ОСАГО - рисковать свободой.
ГИБДД Магнитогорска активно выявляет подобных нарушителей. За три дня январских рейдов инспекторы зафиксировали 48 случаев езды без страховки. Все водители привлечены к ответственности, а новые требования позволяют ужесточить контроль и снизить число нарушений.
Похожие материалы Киа, Рено, Бид
-
23.09.2025, 14:50
Названы популярные иномарки которые не подорожают из-за нового утильсбора в России
Грядет серьезная реформа утилизационного сбора. Цены на многие машины могут взлететь. Однако некоторые автомобили останутся доступными. Дилеры поделились важной информацией для покупателей. Узнайте, какие модели можно покупать смело.Читать далее
-
17.09.2025, 20:14
Трое пешеходов пострадали в аварии на Пейзажной улице Петербурга
В Петербурге утром произошло серьезное ДТП с участием двух машин. Пострадали женщина и двое детей. Проводится проверка обстоятельств происшествия. Подробности выясняются.Читать далее
-
30.11.2023, 16:48
Страховщики поспорили с ГИБДД о статистике аварийности
По данным ГИБДД в 2023 году число дорожно-транспортных происшествий в России выросло на 5%. Но страховщики утверждают, что их собственная статистика говорит об обратном. Аварийность снижается.Читать далее
-
02.10.2023, 17:50
Стали известны подробности массового ДТП под Гатчиной
Утром в воскресенье 1 октября в Гатчинском районе Ленинградской области произошла авария с участием трех автомобилей, в результате которой четыре человека оказались в больнице. Причиной стала невнимательность водителя, пошедшего на обгон.Читать далее
-
30.06.2023, 11:44
В 5 утра Kia Sportage прилег отдохнуть в котлован
Эпичная авария произошла ранним утром в пятницу на севере Санкт-Петербурга. Водитель кроссовера Kia Sportage недооценил масштаб ремонтных работ на проспекте Луначарского, не справился с управлением и опрокинул машину в раскоп.Читать далее
-
07.09.2022, 15:25
Названы автомобили, которые женщины убивают чаще
Эксперты страховой компании проанализировали серьезные аварии с участием женщин-водителей, в результате которых машины признавались полностью погибшими и неподлежащими восстановлению.Читать далее
-
30.05.2022, 07:37
На АвтоВАЗе собрали последние два автомобиля Renault
Несмотря на режим простоя, официально продленный до 3 июня, на заводе в Тольятти отправили в цех отгрузки два последних автомобиля Renault. На производственных участках и в отстойниках больше не осталось ни одной машины французской марки.Читать далее
-
28.01.2022, 12:40
Угонщики автомобилей поменяли предпочтения: какие машины в России воруют чаще всего
Эксперты отмечают, что уже второй год подряд число угонов в России продолжает снижаться. Это связывают с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса, а также закрытием границ. Угонщики просто не могут вывести украденные автомобили в сопредельные государства.Читать далее
-
11.02.2026, 21:18
В России могут изменить сроки сдачи экзаменов на права: что ждет будущих водителей
В стране обсуждают сокращение периода между теоретическим и практическим экзаменами для получения водительских прав. Эксперты считают, что это поможет повысить уровень подготовки новичков. Какие перемены ждут автошколы и учеников - в материале.Читать далее
-
11.02.2026, 19:21
Такси по новым правилам: какие автомобили попадут в обязательный список Минпромторга
Вышло постановление: с 2026 года таксопарки смогут закупать машины только из утвержденного перечня. Эксперты прогнозируют расширение списка до 40 моделей, но перевозчики опасаются массового ухода с рынка. Какие проблемы ждут отрасль - объясняем подробно.Читать далее
-
11.02.2026, 04:46
Ford отзывает электрические фургоны E-Transit 2026 года из-за риска возгорания батарей
Ford объявил об отзыве своих новых электрофургонов E-Transit 2026 года из-за возможных проблем с высоковольтными батареями. Производитель выявил риск возгорания, связанный с отсутствием некоторых деталей. Почему это важно - в нашем материале.Читать далее
