Новые меры ГИБДД: штрафы, суд и арест за отсутствие страховки после ДТП

Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Элина Градова

11 февраля 2026, 21:34

Водителям без ОСАГО начали вручать требования прямо на месте аварии

В 2026 году инспекторы ужесточили контроль за страховкой. Теперь требования вручают на месте аварии. Нарушителям грозят не только штрафы. Возможны обязательные работы или арест.

С 2026 года сотрудники ГИБДД начали применять новые меры к водителям, которые попали в дорожно-транспортные происшествия без действующего полиса ОСАГО. Теперь инспекторы не ограничиваются штрафами: на месте аварии нарушителям вручают официальные требования устранить нарушение, а в случае повторного игнорирования дело может дойти до суда и даже ареста.

Как сообщает Avtospravochnaya.com, за отсутствие страховки предусмотрено несколько видов наказаний. Если водитель не вписан в полис или управляет машиной вне разрешенного периода, штраф составит 500 рублей. Первый раз за езду без страховки - 800 рублей. При повторном нарушении сумма увеличивается до 3 000–5 000 рублей.

Однако на этом санкции не заканчиваются. Если водитель после аварии не оформил ОСАГО и проигнорировал требование инспектора, при следующей проверке его могут привлечь по статье 19.3 КоАП РФ за невыполнение законных требований полиции. В этом случае наказание определяет суд: штраф до 4 000 рублей, обязательные работы до 120 часов или административный арест на срок до 15 суток.

В Магнитогорске уже зафиксированы случаи, когда требования вручались как виновникам, так и пострадавшим в ДТП. Так, 5 февраля 2026 года на улице Вокзальная водитель KIA Sportage столкнулся с BYD F3, а затем выехал на встречную полосу и врезался в Renault Sandero. Женщина за рулем Renault получила травмы и была отправлена на амбулаторное лечение. Водителю KIA грозит лишение прав или крупный штраф за нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью.

Проверка показала, что у пострадавшей не было полиса ОСАГО, и ранее она уже привлекалась за аналогичное нарушение. Ей назначили штраф 3 000 рублей и вручили требование прекратить управление автомобилем без страховки. Если она вновь окажется за рулем без полиса, дело передадут в суд, где возможен арест.

Неделей ранее аналогичная ситуация произошла с молодым водителем Lada Priora. Он не уступил дорогу на перекрестке, спровоцировал аварию с Renault, который затем врезался в газовую опору. Виновник не имел страховки и уже был наказан за это ранее. Ему выписали штраф 3 000 рублей и вручили требование устранить нарушение. Теперь ему придется самостоятельно оплачивать ремонт всех поврежденных машин и инфраструктуры, а при повторной остановке без ОСАГО - рисковать свободой.

ГИБДД Магнитогорска активно выявляет подобных нарушителей. За три дня январских рейдов инспекторы зафиксировали 48 случаев езды без страховки. Все водители привлечены к ответственности, а новые требования позволяют ужесточить контроль и снизить число нарушений.

Упомянутые модели: KIA Sportage (от 1 434 900 Р), Renault Sandero (от 554 000 Р), BYD F3 (от 389 900 Р)
Упомянутые марки: KIA, Renault, BYD
