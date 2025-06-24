Водителям грозит штраф в 7500 рублей за непропуск VIP-мигалок

Как стало известно «Коммерсанту» , автор инициативы, глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев, предлагает штрафовать нарушителей на сумму от 5,5 до 7,5 тыс. рублей либо лишать водительских прав на срок от 6 месяцев до года, выяснил «Коммерсантъ». Сейчас подобное нарушение карается предупреждением или минимальным штрафом, что, по мнению законодателя, уже неэффективно.

В основу законопроекта легли данные о росте числа случаев, когда граждане отказываются уступать дорогу автомобилям спецслужб. Это касается как машин с традиционной раскраской скорой помощи или полиции, так и автомобилей спецслужб, например, ФСО. Они могут внешне ничем не отличаться от обычных машин (за исключением мигалки на крыше), но выполнять важные государственные задачи.

В пояснительной записке к документу говорится, что водители, игнорирующие мигалки, создают реальную угрозу безопасности при движении официальных кортежей, особенно в условиях СВО и обострения ситуации внутри страны. Также указывается, что машины спецслужб могут перемещаться как в сопровождении ГИБДД, так и самостоятельно, используя только световые сигналы.

Эксперты настаивают, что законы надо писать с прицелом на долгий срок, а не под текущие задачи, такие как СВО. Новые штрафы могут вызвать напряженность на дорогах, особенно если автомобили без опознавательных знаков будут перемещаться без четко установленных правил.

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