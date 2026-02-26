Власти меняют правила чтобы больше людей могли кататься на вездеходах — какие изменения внесены в Думу

Водителям легковых авто хотят разрешить ездить на вездеходах и багги без тракторных прав

В Госдуме обсуждают закон, который может изменить правила для водителей: теперь для управления вездеходами и багги не потребуется тракторное удостоверение. Почему это важно для любителей активного отдыха и что еще планируют изменить - в нашем материале.

В России может измениться порядок управления некоторыми видами внедорожной техники. В Государственной Думе рассматривается инициатива, позволяющая владельцам водительских удостоверений категории «В» управлять вездеходами, болотоходами и багги без необходимости получения отдельного удостоверения тракториста-машиниста. Законопроект направлен на поддержку внутреннего туризма и развитие экстремальных видов отдыха, популярность которых в последние годы неуклонно растет.

До недавнего времени управление снегоходами и квадроциклами требовало наличия удостоверения тракториста категории «A I». Однако в 2023 году в законодательство были внесены изменения, и водителям с категорией «В» разрешили управлять этой техникой. Тем не менее, послабление не затронуло более тяжелые внедорожные средства — вездеходы и багги, которые относятся к категории «A II». Для их вождения по-прежнему требовались отдельные права, что создавало административные барьеры для любителей активного отдыха.

Сенатор Андрей Кутепов предложил расширить перечень транспортных средств, доступных для управления на основании обычных «легковых» прав. По его мнению, современные вездеходы и багги по своим техническим параметрам сопоставимы с легковыми автомобилями: их масса не превышает 3,5 тонны, а количество пассажирских мест — восьми. При этом процедура получения прав на автомобиль и на тракторную технику практически идентична, различаясь лишь ведомством, принимающим экзамены.

Правительство в целом поддержало законопроект, однако выступило с уточнением. В первоначальной редакции предлагалось установить возрастной ценз для управления техникой категории «A II» не ниже 19 лет, тогда как права категории «В» можно получить в 18 лет. Кабинет министров объяснил это требование заботой о безопасности. Однако в ходе парламентских обсуждений депутаты предложили вернуться к единой возрастной планке в 18 лет, чтобы избежать путаницы и спорных ситуаций при проверках на дорогах.

Еще одним спорным моментом стало то, что нововведения касаются исключительно водителей легковых автомобилей, оставляя «за бортом» владельцев прав категорий «С» и «D». Профильный комитет Госдумы пообещал рассмотреть возможность распространения нормы на эти категории позднее, чтобы не создавать искусственных ограничений.

Аналитики отмечают, что принятие закона в предложенном виде существенно упростит жизнь тысячам россиян, увлекающихся путешествиями по бездорожью и активным отдыхом. Водителям не придется проходить дополнительные курсы и сдавать экзамены в Гостехнадзоре — достаточно будет предъявить стандартное удостоверение категории «В». Это особенно актуально для жителей отдаленных регионов, где подобная техника зачастую используется не только для досуга, но и для работы или передвижения по труднодоступной местности.

Окончательная версия законопроекта еще может быть скорректирована с учетом поступивших замечаний. Депутаты планируют рассмотреть документ в ближайшее время, стремясь сделать правила максимально понятными и удобными для всех участников движения. Автомобилисты и любители внедорожной езды с нетерпением ожидают итогового решения.