Власти меняют правила чтобы больше людей могли кататься на вездеходах — какие изменения внесены в Думу

26 февраля 2026, 16:38
Водителям легковых авто хотят разрешить ездить на вездеходах и багги без тракторных прав
В Госдуме обсуждают закон, который может изменить правила для водителей: теперь для управления вездеходами и багги не потребуется тракторное удостоверение. Почему это важно для любителей активного отдыха и что еще планируют изменить - в нашем материале.
В России может измениться порядок управления некоторыми видами внедорожной техники. В Государственной Думе рассматривается инициатива, позволяющая владельцам водительских удостоверений категории «В» управлять вездеходами, болотоходами и багги без необходимости получения отдельного удостоверения тракториста-машиниста. Законопроект направлен на поддержку внутреннего туризма и развитие экстремальных видов отдыха, популярность которых в последние годы неуклонно растет.
До недавнего времени управление снегоходами и квадроциклами требовало наличия удостоверения тракториста категории «A I». Однако в 2023 году в законодательство были внесены изменения, и водителям с категорией «В» разрешили управлять этой техникой. Тем не менее, послабление не затронуло более тяжелые внедорожные средства — вездеходы и багги, которые относятся к категории «A II». Для их вождения по-прежнему требовались отдельные права, что создавало административные барьеры для любителей активного отдыха.
Сенатор Андрей Кутепов предложил расширить перечень транспортных средств, доступных для управления на основании обычных «легковых» прав. По его мнению, современные вездеходы и багги по своим техническим параметрам сопоставимы с легковыми автомобилями: их масса не превышает 3,5 тонны, а количество пассажирских мест — восьми. При этом процедура получения прав на автомобиль и на тракторную технику практически идентична, различаясь лишь ведомством, принимающим экзамены.
Правительство в целом поддержало законопроект, однако выступило с уточнением. В первоначальной редакции предлагалось установить возрастной ценз для управления техникой категории «A II» не ниже 19 лет, тогда как права категории «В» можно получить в 18 лет. Кабинет министров объяснил это требование заботой о безопасности. Однако в ходе парламентских обсуждений депутаты предложили вернуться к единой возрастной планке в 18 лет, чтобы избежать путаницы и спорных ситуаций при проверках на дорогах.
Еще одним спорным моментом стало то, что нововведения касаются исключительно водителей легковых автомобилей, оставляя «за бортом» владельцев прав категорий «С» и «D». Профильный комитет Госдумы пообещал рассмотреть возможность распространения нормы на эти категории позднее, чтобы не создавать искусственных ограничений.
Аналитики отмечают, что принятие закона в предложенном виде существенно упростит жизнь тысячам россиян, увлекающихся путешествиями по бездорожью и активным отдыхом. Водителям не придется проходить дополнительные курсы и сдавать экзамены в Гостехнадзоре — достаточно будет предъявить стандартное удостоверение категории «В». Это особенно актуально для жителей отдаленных регионов, где подобная техника зачастую используется не только для досуга, но и для работы или передвижения по труднодоступной местности.
Окончательная версия законопроекта еще может быть скорректирована с учетом поступивших замечаний. Депутаты планируют рассмотреть документ в ближайшее время, стремясь сделать правила максимально понятными и удобными для всех участников движения. Автомобилисты и любители внедорожной езды с нетерпением ожидают итогового решения.
Похожие материалы
-
27.02.2026, 17:44
Ошибка искусственного интеллекта в Lynk & Co Z20: почему произошла ночная авария из-за сбоя фар
В Китае произошел инцидент с электрокроссовером Lynk & Co Z20: ночью система ИИ по ошибке выключила фары после голосовой команды. Водитель не смог вернуть свет, и машина врезалась в ограждение. Почему это важно для всех, кто доверяет электронике - в нашем материале.Читать далее
-
27.02.2026, 17:11
Nissan готовит две версии Pathfinder: рамная модель появится не раньше 2029 года
Nissan планирует вернуть рамный Pathfinder и запустить сразу две разные версии. Мало кто знает, что новая модель получит гибридную установку, а нынешний кроссовер останется в продаже. Что грозит рынку и почему это важно именно сейчас - в нашем материале.Читать далее
-
27.02.2026, 14:09
STEALTH 2800: новый взгляд на компактные прицепы для путешествий и отдыха
STEALTH 2800 - это не просто очередной прицеп-дача, а современное решение для автотуризма. Его конструкция и материалы обеспечивают долговечность, а продуманные детали делают поездки комфортнее. В чем секрет популярности этой модели - разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.02.2026, 13:04
Trek устраивает масштабную распродажу: электровелосипеды Electra дешевле на треть — в чем причина
Trek отмечает 50-летие и одновременно объявляет о закрытии большей части линейки Electra. Это событие сопровождается рекордными скидками на городские электровелосипеды, что может изменить рынок и привычки покупателей. Разбираемся, что происходит и почему это важно.Читать далее
-
27.02.2026, 11:31
Названы регионы России с худшими знаниями ПДД: кто чаще ошибается на тестах
Вышло исследование: выяснилось, что лишь 3% россиян безошибочно отвечают на вопросы по ПДД. Какие регионы оказались в аутсайдерах, кто чаще всего допускает промахи и почему это тревожит экспертов - подробности в нашем материале.Читать далее
-
27.02.2026, 11:02
Два уровня комфорта: как Cadence меняет представление о мобильных домах
Современные мобильные дома уже не ограничиваются минимализмом: Cadence с двумя лофтами демонстрирует, что компактность не мешает комфорту и стилю. Почему этот проект вызывает интерес у экспертов и что он меняет на рынке - разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.02.2026, 10:29
Porsche готовит флагманский внедорожник K1: неожиданный поворот в стратегии
Porsche меняет курс: вместо ожидаемого электрического K1 компания готовит бензиновый флагман с тремя рядами сидений. Решение может повлиять на весь рынок премиальных внедорожников. Эксперты уже обсуждают возможные последствия.Читать далее
-
27.02.2026, 10:11
Honda CR-V 2026: что делает кроссовер одним из самых востребованных на рынке
Honda CR-V 2026 года продолжает удивлять сочетанием надежности, вместимости и современных технологий. Эксперты отмечают, что модель сохраняет актуальность для семей и тех, кто ценит комфорт и безопасность в городе и за его пределами.Читать далее
-
26.02.2026, 20:19
Новые правила обучения водителей с 1 марта: что изменится для будущих автомобилистов
С марта автошколы переходят на новые стандарты. Теорию частично разрешили изучать онлайн, но часы практики увеличили. Почему это важно для будущих водителей и что изменится для всех - разбираемся подробно.Читать далее
-
26.02.2026, 19:36
Huawei официально зарегистрировала новые товарные знаки для авто в России
Китайская Huawei закрепила за собой два новых товарных знака для автомобилей в России. Мало кто знает, как это может повлиять на рынок запчастей и сервисов. Какие перемены ждут водителей и почему это событие обсуждают эксперты - разбираемся в деталях.Читать далее
