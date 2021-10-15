Водителям могут сделать подарок и смягчить строгие ПДД
Фото: newsvo.ru
Как правило, причинами возникновения таких аварий являются: потеря концентрации водителем при управлении автомобилем (усталость или сон за рулем), а также несоблюдение дистанции и превышение скорости.
Много случаев, когда в ДТП попадают машины, совершившие вынужденную остановку на полосе движения или краевой полосе, в том числе связанную с ранее совершенным ДТП (как правило, без пострадавших). Подобные аварии, в большей степени, происходят на бесплатных участках, - уточняют в ГК «Автодор».
Анализируя данный тип происшествий, специалисты Госкомпании пришли к пониманию: причиной таких ДТП является строгое следование водителями ПДД, которые запрещают оставлять место аварии. В этой связи руководство «Автодора» предлагает рассмотреть возможность внесения изменений в ПДД, которые бы смягчили и даже исключили административные наказания за оставление места ДТП без пострадавших.
Ну а, бороться с водителями, которые на платных и прочих скоростных магистралях останавливаются на обочине, Госкомпания продолжает путем применения мобильных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. Таковых в ведении «Автодора» 10 ед. (все – марки «Паркон»). За 8 месяцев 2021 года благодаря им зафиксировано более 4 000 нарушений и направлено более 1600 административных штрафов.
- 2 225 000 РKIA Stinger 2019 в Москве
- 45 000 000 РMercedes Maybach S-класс 2016 в Москве
- 2 680 000 РChevrolet Express 2013 в Москве
- 990 000 РToyota Camry 2020 в Москве
- 680 000 РChery Tiggo 7 2020 в Москве
- 1 800 000 РKIA Sportage 2018 в Москве
- 620 000 РVolkswagen Polo 2012 в Москве
- 319 000 РВАЗ (Lada) Priora 2013 в Москве
- 1 870 000 РMercedes S-класс 2012 в Москве
- 2 400 000 РBentley Continental Flying Spur 2010 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий