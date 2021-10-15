Водителям можно расслабиться: в России не будут лишать прав без суда
В Министерстве экономики посчитали, что приостановка сотрудниками ГИБДД действия прав только на основе данных из медицинского учреждения, без судебных решений, противоречит закону об охране здоровья, пишет издание «Коммерсант». Отрицательное заключение уже опубликовано, так как в проекте имеются «положения, вводящие избыточные обязанности, запреты», а также «положения, приводящие к возникновению необоснованных расходов».
Напомним, что МВД и Минздрав планируют запустить информационную платформу, содержащую информацию о медицинских справках водителей, что позволит более жестко контролировать состояние здоровья граждан, и при появлении данных о каких-либо ограничениях или запретах, сразу их применять. Так, в частности, планируют сразу приостанавливать действие прав. Впервые идею стали разрабатывать в 2019 году. Инициаторы проекта считают, что таким образом удастся избегать подделок, а также водителям не нужно будет предъявлять документы в ГИБДД.
В Минэкономики обратили внимание на закон «Об основах охраны здоровья», согласно которому «сообщения» не могут быть основанием для приостановления действия прав, для этого должно быть полноценное медосвидетельствование.
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