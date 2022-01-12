Водителям начали отказывать в регистрации автомобилей без этого важного документа
Обновленный список документов, которые потребуется предъявить при смене собственника автомобиля (если с момента его выпуска прошло более 4 лет) или при внесении изменений в конструкцию, теперь выглядит следующим образом:
- Заявление нового владельца.
- Удостоверение личности владельца.
- Свидетельство о регистрации и паспорт транспортного средства.
- Документы, устанавливающие основания для постановки транспортного средства на государственный учет (например, договор купли-продажи).
- Документ, подтверждающий уплату госпошлины.
- Диагностическая карта.
Напомним, с 30 декабря 2021 года техосмотр обязаны проходить лишь автомобили такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров, а также иной личный автотранспорт, используемый в служебных целях. Кроме того, техосмотр надо будет проходить при продаже и/или при регистрации автомобилей и мотоциклов старше 4 лет. Плюс техосмотр остается обязательным при внесении изменений в конструкцию и замене основных агрегатов автомобиля. Частные владельцы легковых автомобилей и мотоциклов могут проходить техосмотр на добровольных началах при условии, что транспортные средства не используются в коммерческих целях.
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