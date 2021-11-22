Водителям начали отказывать в регистрации в ГИБДД: во всем виноваты дилеры и допоборудование
Причем причиной отказа в постановке на учет из-за фаркопа может стать даже нестандартная маркировка или пункт в ОТТС о том, что буксировка прицепа для данной модели не предусмотрена. Например, такое ограничение есть для седана Lada Vesta Sport, хотя для остальных представителей семейства Vesta езда с прицепом допускается.
Аналогичные правила относятся в установке кунга в пикап. В инструкции по эксплуатации должно быть прописано, что на кузов автомобиля допускается установка крышки и надстройки, а сами защитные элементы должны быть смонтированы по инструкции производителя.
Кроме того, в каталоге запчастей многих автопроизводителей, например, Renault и Hyundai, есть оригинальные аксессуары, которые соответствуют техническому регламенту, но сотрудники ГИБДД очень часто перестраховываются и отказываются регистрировать автомобили с такими допами. В группу риска входят подножки или защитные дуги для бампера.
Если ГИБДД отказывается зарегистрировать автомобиль с установленными дилером аксессуарамии, владелец машины может обжаловать действия сотрудников ГИБДД, получив письменный отказ с обоснованием причин, либо попытаться вернуть купленный автомобиль автосалону. Очень часто вопросы снимаются на стадии получения письменного отказа, поскольку в ГИБДД бывает не могут внятно сформулировать, что именно им не нравится.
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