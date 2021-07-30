30 июля 2021, 08:48
Водителям начали выдавать бумажные автомобильные номера (виноват опять коронавирус)
Нынешний год можно смело назвать «годом дефицита». По всему миру производители страдают от нехватки микросхем, автоконцерны останавливают производство из-за отсутствия комплектующих, а у дилеров заканчиваются автомобили. Новая проблема – дефицит автомобильных номеров.
Дарья Климова Фото: wtop.com
Изображение загружается
Фото: carscoops.com
Ранее мы писали
Госавтоинспекция сможет присваивать автомобилям номера с новыми трехзначными кодами. Соответствующий приказ ...Читать далее
Несмотря на принятые меры, жестяные таблички в штате Вашингтон заканчиваются, и сейчас никто не может назвать сроки возобновления поставок. Поэтому власти приняли решение выдавать автомобилистам бумажные номерные знаки. Для водителей это станет дополнительной головной болью, поскольку такие таблички будут действовать только 60 дней, затем их все-таки придется заменить на традиционные металлические. А пока оставшийся небольшой запас номеров приберегут для дилеров и покупателей новых автомобилей.
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.
Комментарии
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
- 3 200 000 РBMW X5 2017 в Москве
- 2 877 000 РHyundai Santa Fe 2018 в Москве
- 1 478 000 РKIA Cerato 2019 в Москве
- 720 000 РNissan Note 2011 в Москве
- 375 000 РToyota Mark II 1999 в Москве
- 520 000 РInfiniti G35 2007 в Москве
- 949 000 РMercedes CL-Класс 2007 в Москве
- 255 000 РOpel Astra 2006 в Москве
- 1 617 000 РNissan Serena 2018 в Москве
- 2 595 000 РLexus RX 2014 в Москве
Новости по теме
Таксистов без QR-кодов начали отключать от агрегаторов
30.07.2021, 00:01
Банды обезьян развязали войну в Таиланде: автомобили встали в пробках
27.07.2021, 14:01
Запретный тюнинг: что нельзя устанавливать на автомобиль
14.07.2021, 18:16
4 главных изменения для автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля
30.06.2021, 08:24
Новости по теме
Таксистов без QR-кодов начали отключать от агрегаторов
30.07.2021, 00:01
Банды обезьян развязали войну в Таиланде: автомобили встали в пробках
27.07.2021, 14:01
Запретный тюнинг: что нельзя устанавливать на автомобиль
14.07.2021, 18:16
4 главных изменения для автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля
30.06.2021, 08:24
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Штраф за не пристегнутый ремень безопасности для пассажира и водителя в 2021 году: как и когда можно обжаловать
Транспортный налог
Рейтинги машин