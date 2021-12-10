Водителям напомнили о главных ошибках зимнего вождения
Очень часто молодые водители не соблюдают дистанцию и жмутся к впереди идущему автомобилю. Но если летом этого расстояния может хватить, чтобы оттормозиться в экстренной ситуации, то зимой машины должна разделять более солидная дистанция. Резко тормозить тоже не рекомендуется. Это опасно даже летом на сухой дороге, а зимой может привести к заносу или срабатываю ABS, которая удлиняет тормозной путь. Лучше тормозить заранее и плавно.
Под строгим запретом находятся резкие маневры и перестроения. Они приводят к дестабилизации автомобиля. Вести машину надо плавно и держать руль двумя руками. В повороте не ускоряться, не тормозить и не доворачивать руль. Гонки на высокой скорости также лучше отложить до лета. И если на дороге гололёд, а знаки предписывают сбросить скорость до 90 км/ч, то в данной ситуации быстрее ехать точно не стоит.
Нельзя пренебрегать очисткой автомобиля от снега перед началом поездки. При движении снег с крыши может сдуть в лобовое стекло едущего сзади автомобиля и спровоцировать аварийную ситуацию. А грязные фары, которые не мыли несколько недель или даже месяцев, светят гораздо хуже. Наконец, последняя ошибка – несвоевременная смена резины. Летняя резина в мороз дубеет, и сцепление с дорогой ухудшается. Зимняя резина более мягкая, а в жару буквально плавится.
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