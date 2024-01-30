Водителям напомнили о круговых перекрестках: правила, исключения и штрафы

Постановление Правительства №1300 от 26.10.2017 кардинально изменило правила проезда круговых перекрестков. По умолчанию преимущество теперь имеют автомобили, находящиеся на круге. Водители, въезжающие на круг, должны им уступать, напоминает издание naavtotrasse.ru . Исключением являются ситуации, когда на таком перекрестке установлен светофор или знаки приоритета. Кроме того, приоритет может предоставить работающий на перекрестке регулировщик.

На перекресток с круговым движением можно въехать с любого ряда, а выехать – только с крайней правой полосы. Если установлены знаки, разрешающие покинуть кольцо из нескольких полос, то автомобилист вправе выбрать любую из них.

За нарушение правил приоритета предусмотрен штраф в размере 1000 рублей. Более суровое взыскание в 5000 рублей грозит за движение по кольцу по часовой стрелке, что равносильно езде по «встречке». Как и большинство штрафов за нарушение ПДД, их можно оплатить с 50-процентной скидкой в течение первых 20 дней.

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