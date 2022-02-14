14 февраля 2022, 09:26
Водителям напомнили о новых правилах получения медсправки: они заработают с марта
С марта 2022 года в силу должен вступить приказ Минздрава, предусматривающий новый порядок прохождения водительской медкомиссии и выдачи справки. Глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов напомнил, кому придется проходить углубленное обследование.
Дарья Климова Фото: pinterest.ru
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Изменится и форма медицинской справки, пишет РИА Новости. В ней появится пункт, указывающий причину проведения медицинского обследования – в связи с возвратом водительского удостоверения или для плановой замены прав. Валерий Солдунов подчеркнул, что для обычных водителей, не нарушающих грубо правила дорожного движения, ничего принципиально не изменится. Если только врач не выявит у него указанные выше признаки хронической зависимости.
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10.02.2022, 12:59
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