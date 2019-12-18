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18 декабря 2019, 23:35

Водителям напомнили правила безопасного вождения при сильном ветре

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Фото: kp.ru
В пресс-службе компании «Магистраль Северной столицы», оператора петербургского Западного скоростного диаметра (ЗСД), предупредили о надвигающемся шторме и напомнили основные правила безопасной езды при неблагоприятных погодных условиях.
Водителям напомнили правила безопасного вождения при сильном ветре

Фото: anashina.com

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В Петербург пришла непогода. МЧС предупредило об усилении ветра в акватории Финского залива до 25 – 28 м/с, начиная с вечера 18 декабря. Центральная часть ЗСД проходит как раз здесь, соединяя Васильевский остров с «большой землей». Через Корабельный фарватер в устье Невы перекинулся неразводной трехсекционный вантовый мост протяженностью 620 метров. Высота подмостового габарита - 35 метров. Длина пролётов составляет 150, 320 и 150 метров. Обычно в непогоду скорость движения на этом участке ЗСД ограничивают до 80 км/ч.

Оператор ЗСД в очередной раз напомнил, как не стать жертвой стихии при усилении ветра. В мобильном приложении появилось соответствующее предупреждение. Водителей попросили быть внимательными и осторожными. В непогоду следует передвигаться со сниженной скоростью, крепче держать руль, избегать резких маневров и смотреть по сторонам.

Но штормовое предупреждение касается не только автомобилистов. Портал Peterburg2 советует пешеходам быть внимательными, избегать шатких рекламных конструкций, щитов и держаться подальше от электропроводов. Петербуржцам рекомендуют плотнее закрыть окна и форточки, не оставлять детей и пожилых людей на улице без присмотра.

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Водителям напомнили правила безопасного вождения при сильном ветре
{{material_128391}}В Петербург пришла непогода. МЧС предупредило об усилении ветра в акватории Финского залива до 25 – 28 м/с, начиная с вечера 18 декабря. Центральная часть ЗСД проходит как раз здесь, соединяя Васильевский остров с «большой землей». Через Корабельный фарватер в устье Невы перекинулся неразводной трехсекционный вантовый мост протяженностью 620 метров. Высота подмостового габарита - 35 метров. Длина пролётов составляет 150, 320 и 150 метров. Обычно в непогоду скорость движения на этом участке ЗСД ограничивают до 80 км/ч.Оператор ЗСД в очередной раз напомнил, как не стать жертвой стихии при усилении ветра. В мобильном приложении появилось соответствующее предупреждение. Водителей попросили быть внимательными и осторожными. В непогоду следует передвигаться со сниженной скоростью, крепче держать руль, избегать резких маневров и смотреть по сторонам.Но штормовое предупреждение касается не только автомобилистов. Портал Peterburg2 советует пешеходам быть внимательными, избегать шатких рекламных конструкций, щитов и держаться подальше от электропроводов. Петербуржцам рекомендуют плотнее закрыть окна и форточки, не оставлять детей и пожилых людей на улице без присмотра.
2019-12-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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