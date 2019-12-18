18 декабря 2019, 23:35
Водителям напомнили правила безопасного вождения при сильном ветре
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Фото: kp.ru
В пресс-службе компании «Магистраль Северной столицы», оператора петербургского Западного скоростного диаметра (ЗСД), предупредили о надвигающемся шторме и напомнили основные правила безопасной езды при неблагоприятных погодных условиях.
Фото: anashina.com
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Оператор ЗСД в очередной раз напомнил, как не стать жертвой стихии при усилении ветра. В мобильном приложении появилось соответствующее предупреждение. Водителей попросили быть внимательными и осторожными. В непогоду следует передвигаться со сниженной скоростью, крепче держать руль, избегать резких маневров и смотреть по сторонам.
Но штормовое предупреждение касается не только автомобилистов. Портал Peterburg2 советует пешеходам быть внимательными, избегать шатких рекламных конструкций, щитов и держаться подальше от электропроводов. Петербуржцам рекомендуют плотнее закрыть окна и форточки, не оставлять детей и пожилых людей на улице без присмотра.
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