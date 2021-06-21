Экстремальная жара: как выжить в автомобиле
Пользоваться кондиционером надо с осторожностью. Специалисты рекомендуют не устанавливать температуру в салоне с разницей более 7 градусов с температурой «за бортом». Сильный перепад температур после поездки может привести к сердечно-сосудистым кризам, спазмам дыхательных путей и обмороку, особенно у пожилых людей и животных. Врачи советуют пить больше жидкости в жаркую погоду. Поэтому в машине всегда лучше держать про запас пару бутылок воды.
В ГИБДД просили водителей регулярно проверять уровень охлаждающей жидкости в автомобиле и следить за давлением в шинах. При нагревании воздух в покрышке увеличивается в объеме. Давление возрастает, вслед за ним увеличивается трение. Резина быстрее изнашивается, поэтому в жару шины взрываются особенно часто. Ранее 110KM.RU подробно рассказывал, как правильно ездить в жару, чтобы избежать поломок автомобиля и лишних проблем со здоровьем.
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