Водителям напомнили правила смены покрышек. Кому не надо спешить в шиномонтаж и когда выгодно покупать резину

Ранее мы писали Эксперт объяснил, почему нельзя покупать летние шины осенью Стоимость покрышек меняется в зависимости от сезона. Осенью фирмы распродают летние шины, а весной – зимние ... Читать далее

Классическое правило гласит: менять зимнюю резину на летнюю обычно следует после того, как среднесуточная температура составит 6 градусов тепла. Однако, некоторым водителям не стоит торопиться в шиномонтаж. Правило работает для поездок по городу. Если человек живет загородом, переход на летние шины откладывается. Снег и лед должны уступить место «асфальту или тому, что от него осталось», уточнил Егор Васильев в интервью агентству «Прайм» . Штрафовать на 500 рублей за зимнюю резину начнут с 1 июня, хотя в большинстве случаев сотрудники ГИБДД пока ограничиваются предупреждением.

Цены на шины постоянно растут. Например, за последний год покрышки подорожали примерно на 30%. Особенно активно дорожают премиальные шины, значительную часть которых теперь везут из-за рубежа. Поэтому выгоднее всего покупать резину в конце сезона, когда продавцы предлагают максимальные скидки. При этом надо внимательно смотреть на дату изготовления, поскольку у шин тоже существует срок годности.

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