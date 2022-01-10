Водителям неочищенных от снега автомобилей проезд по платным трассам обойдется дороже
Кроме того, снег на крыше ухудшает аэродинамику и увеличивает расход топлива, а также может стать причиной серьезной аварии. Можно навскидку назвать несколько вероятных сценариев. При торможении подтаявший на крыше снег сползает на лобовое стекло, полностью закрывает обзор, а дворники не успевают быстро справиться с горой снега. Водитель на несколько секунд теряет контроль за дорожной обстановкой. Или снежный шлейф на высокой скорости может превратить автомобиль в невидимку. Наконец, снег и лед с крыши ветром сносит назад и разбивает ветровое стекло идущего позади автомобиля.
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