Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Элина Градова

15 июля 2026, 15:26

Водителям объяснили, как отменить штраф за ожидание на АЗС

Водителям объяснили, как отменить штраф за ожидание на АЗС

Почему штрафы за очереди на заправках можно оспорить - разъяснения МВД

Водителям объяснили, как отменить штраф за ожидание на АЗС

Водители обсуждают новые штрафы, полученные в очереди на АЗС. МВД дало официальный комментарий. Важно знать, как правильно действовать в такой ситуации. Подробности - в нашем материале.

Водители обсуждают новые штрафы, полученные в очереди на АЗС. МВД дало официальный комментарий. Важно знать, как правильно действовать в такой ситуации. Подробности - в нашем материале.

В последние недели многие автомобилисты столкнулись с неожиданной проблемой: камеры фиксации нарушений начали регистрировать автомобили, стоящие в очереди на автозаправочных станциях, как нарушителей правил остановки и стоянки. Водители, оказавшиеся в длинных очередях, получали уведомления о штрафах, что вызвало волну обсуждений в автосообществе.

15 июля 2026 года МВД России выступило с официальным разъяснением по этой ситуации, возникшей в Саратовской области. Как сообщает Avtospravochnaya.com, фиксация подобных нарушений велась двумя региональными комплексами автоматической фиксации. Однако с 1 июля текущего года эти комплексы больше не используют для регистрации подобных случаев.

В ведомстве подчеркнули, что если водитель получил постановление о штрафе за остановку в очереди на АЗС, он вправе обжаловать это решение. Рассмотрение каждого обращения будет индивидуальным, а при наличии подтверждения вынужденной остановки, например, видеозаписи с регистратора, постановление могут отменить. Также отмена возможна по инициативе прокурора, если будет признано, что действия водителя были вызваны крайней необходимостью.

МВД России отмечает, что все обращения граждан по аналогичным случаям будут рассматриваться в территориальных подразделениях Госавтоинспекции. При этом учитывается незначительность нарушения и обстоятельства, при которых водитель оказался в очереди. Важно, чтобы автомобилисты сохраняли доказательства, подтверждающие, что остановка была вынужденной, а не умышленным нарушением.

Эксперты советуют не игнорировать подобные штрафы, а сразу обращаться в ГИБДД с заявлением и приложить все возможные доказательства. Особенно полезно сохранить видео с регистратора, где видно, что автомобиль стоит в очереди на заправку, а не просто припаркован в запрещенном месте.

Таким образом, если водитель оказался в ситуации, когда штраф был выписан за ожидание на АЗС, он может рассчитывать на его отмену при правильном оформлении обращения. Главное - не злоупотреблять этим правом и не создавать помех другим участникам движения.

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