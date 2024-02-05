Водителям объяснили, как сэкономить на топливе зимой
Второй способ сократить время прогрева – хранить машину в теплом гараже или подземном паркинге. Правда, здесь речь идет скорее об удобстве, а не об экономии: аренда места обойдется в кругленькую сумму. Расход топлива серьезно зависит от стиля езды. Экономичнее (и безопаснее) двигаться плавно, без резких ускорений и торможений. А чтобы избежать пробок и не тратить попусту бензин, можно выезжать на дорогу раньше или позже стандартных загруженных часов.
Кроме того, на расход топлива влияет качество бензина и его марка, вязкость масла (на зиму лучше заливать масло с меньшей вязкостью) и масса автомобиля. В последнем случае разгрузить машину поможет даже полностью убранный с нее снег и лед.
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Два известных немецких автопроизводителя и извечных конкурента, BMW и Mercedes-Benz, создали совместное предприятие, которое уже получило одобрение от европейской антимонопольной комиссии. Новая компания не создаст угрозы для конкуренции в Европе, поскольку планирует работать исключительно в Китае.Читать далее
-
05.02.2024, 08:21
Автопарк арабской полиции пополнил очередной мощный автомобиль. Рассказываем, что за машина
Министерство внутренних дел Саудовской Аравии опубликовало в соцсетях фото и видео нового мощного автомобиля, который поможет местным полицейским следить за порядком и преследовать преступников.Читать далее
-
05.02.2024, 07:56
За рулем автомобиля в очках дополненной реальности. Что может пойти не так?
Продажи очков смешанной реальности Apple Vision Pro стартовали только 2 февраля, а в Сети уже вирусятся видео из «недалекого будущего». Люди в очках, словно городские сумасшедшие, ходят по улицам, занимаются в спортзалах и даже водят автомобили.Читать далее
-
05.02.2024, 00:14
Более 20 тысяч новеньких Lada Vesta оказались никому не нужны. Покупателей отпугивает не только цена
С середины декабря 2023 года АвтоВАЗ выпускает автомобили Lada Vesta без подушек безопасности. За это время с конвейера уже сошли порядка 18 тысяч машин, еще несколько тысяч соберут в ближайшие пару недель. Дилеры говорят, что спросом такие автомобили не пользуются.Читать далее
-
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5 самых доступных в России новых автомобилей с классическим «автоматом» в январе 2024 года
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