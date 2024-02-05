Водителям объяснили, как сэкономить на топливе зимой

Ранее мы писали Почему нельзя прогревать автомобиль, если никуда ехать не надо Зимой в периоды долгих простоев некоторые автомобилисты специально периодически заводят свои машины. Технический ... Читать далее

Технический директор международной сети автосервисов Алексей Рузанов рассказал «Российской газете» , как сократить расход топлива зимой. Например, можно время прогрева уменьшить до пяти минут, чего вполне достаточно, чтобы двигатель достиг рабочей температуры. Разогреть салон можно уже в процессе движения, главное – первые пару километров ехать плавно, без резких разгонов.

Второй способ сократить время прогрева – хранить машину в теплом гараже или подземном паркинге. Правда, здесь речь идет скорее об удобстве, а не об экономии: аренда места обойдется в кругленькую сумму. Расход топлива серьезно зависит от стиля езды. Экономичнее (и безопаснее) двигаться плавно, без резких ускорений и торможений. А чтобы избежать пробок и не тратить попусту бензин, можно выезжать на дорогу раньше или позже стандартных загруженных часов.

Кроме того, на расход топлива влияет качество бензина и его марка, вязкость масла (на зиму лучше заливать масло с меньшей вязкостью) и масса автомобиля. В последнем случае разгрузить машину поможет даже полностью убранный с нее снег и лед.

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