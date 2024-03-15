Водителям объяснили, как выбрать максимально тихие шины
Природа образования шума – вещь достаточно сложная, равно как и восприятие его человеком. Иногда шина с низким показателем шумности входит в некий частотный резонанс, от которого водитель испытывает дискомфорт. Лучше всего при выборе максимально тихой шины ориентироваться на мнение покупателей и тест-драйвы.
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15.03.2024, 16:32
Skoda показала, как будет выглядеть эпичный кроссовер за 2,5 млн рублей
Компания Skoda представила прототип бюджетного электрического кроссовера с амбициозным названием Epiq. Серийная версия появится уже в следующем году и будет стоит порядка 25 тысяч евро, что эквивалентно 2,5 млн рублей в пересчете по текущему курсу.Читать далее
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15.03.2024, 15:11
Октябрьский электровагоноремонтный завод рассказал о самом большом заказе в истории. Мощности загрузили до 2031 года
Октябрьский электровагоноремонтный завод, который выпускает вагоны «Балтиец» для петербургского метрополитена, инвестирует в производство 204 млн рублей в течение ближайших трех лет, чтобы нарастить мощности. Предприятие получило солидный государственный заказ.Читать далее
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15.03.2024, 12:55
АвтоВАЗ назвал главных конкурентов «Весты» с вариатором. И объяснил, чем она лучше
Глава АвтоВАЗа Максим Соколов назвал Lada Vesta с 1,8-литровым мотором и вариатором самым доступным на сегодняшний день в России седаном с автоматической коробкой передач. Все основные конкуренты родом из Китая.Читать далее
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15.03.2024, 11:07
«Автостат» назвал бестселлеры среди автомобилей с пробегом. Возглавляет список классика АвтоВАЗа
Эксперты аналитического агентства «Автостат» изучили итоги продаж подержанных автомобилей в феврале 2024 года и назвали самые востребованные модели. Лидировавшая несколько месяцев подряд Lada 2114 уступила классической модели «Жигулей».Читать далее
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15.03.2024, 08:25
АвтоВАЗ рассказал, когда расширится цветовая гамма Lada Vesta
Долгое время автомобили флагманского семейства Lada Vesta красили только в два цвета: белый «Ледниковый» и черный «Пантера». Топ-менеджер АвтоВАЗа пообещал, что скоро палитра расширится до 7 цветов.Читать далее
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15.03.2024, 07:54
Собянин пообещал москвичам беспилотные трамваи и такси
Мэр Москвы Сергей Собянин раскрыл подробности новой транспортной программы и рассказал, когда на улицах столицы появятся беспилотные такси и трамваи, а в подземке – метровагоны с элементами автономного управления.Читать далее
-
15.03.2024, 16:32
Skoda показала, как будет выглядеть эпичный кроссовер за 2,5 млн рублей
Компания Skoda представила прототип бюджетного электрического кроссовера с амбициозным названием Epiq. Серийная версия появится уже в следующем году и будет стоит порядка 25 тысяч евро, что эквивалентно 2,5 млн рублей в пересчете по текущему курсу.Читать далее
-
15.03.2024, 15:11
Октябрьский электровагоноремонтный завод рассказал о самом большом заказе в истории. Мощности загрузили до 2031 года
Октябрьский электровагоноремонтный завод, который выпускает вагоны «Балтиец» для петербургского метрополитена, инвестирует в производство 204 млн рублей в течение ближайших трех лет, чтобы нарастить мощности. Предприятие получило солидный государственный заказ.Читать далее
-
15.03.2024, 12:55
АвтоВАЗ назвал главных конкурентов «Весты» с вариатором. И объяснил, чем она лучше
Глава АвтоВАЗа Максим Соколов назвал Lada Vesta с 1,8-литровым мотором и вариатором самым доступным на сегодняшний день в России седаном с автоматической коробкой передач. Все основные конкуренты родом из Китая.Читать далее
-
15.03.2024, 11:07
«Автостат» назвал бестселлеры среди автомобилей с пробегом. Возглавляет список классика АвтоВАЗа
Эксперты аналитического агентства «Автостат» изучили итоги продаж подержанных автомобилей в феврале 2024 года и назвали самые востребованные модели. Лидировавшая несколько месяцев подряд Lada 2114 уступила классической модели «Жигулей».Читать далее
-
15.03.2024, 08:25
АвтоВАЗ рассказал, когда расширится цветовая гамма Lada Vesta
Долгое время автомобили флагманского семейства Lada Vesta красили только в два цвета: белый «Ледниковый» и черный «Пантера». Топ-менеджер АвтоВАЗа пообещал, что скоро палитра расширится до 7 цветов.Читать далее
-
15.03.2024, 07:54
Собянин пообещал москвичам беспилотные трамваи и такси
Мэр Москвы Сергей Собянин раскрыл подробности новой транспортной программы и рассказал, когда на улицах столицы появятся беспилотные такси и трамваи, а в подземке – метровагоны с элементами автономного управления.Читать далее
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