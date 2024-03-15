Водителям объяснили, как выбрать максимально тихие шины

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Производитель зачастую указывает рядом с пиктограммой и показатель шумности в децибелах. Уровень ниже 70 дБ считается хорошим. Но как рассказал редакции «Тарантас Ньюс» технический эксперт Андрей Зогот, производитель замеряет внешний шум, который издает при качении шина. Это обязательное требование для сертификации. Помимо этого существует понятие внутреннего шума, который можно измерить, установив микрофоны в салоне автомобиля. А еще есть субъективная оценка шума водителем. Именно она имеет определяющее значение для акустического комфорта.

Природа образования шума – вещь достаточно сложная, равно как и восприятие его человеком. Иногда шина с низким показателем шумности входит в некий частотный резонанс, от которого водитель испытывает дискомфорт. Лучше всего при выборе максимально тихой шины ориентироваться на мнение покупателей и тест-драйвы.

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