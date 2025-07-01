Водителям объяснили, запустят ли камеры на ОСАГО с 1 июля 2025

Ранее мы писали Что изменится для водителей в России с 1 июля 2025 года? С 1 июля 2025 года российских водителей ожидает сразу несколько важных изменений. Они касаются оформления ... Читать далее

Широко анонсированный ранее эксперимент по выявлению водителей без полиса ОСАГО при помощи дорожных камер не начнется 1 июля. Вместо него власти переходят к прямому администрированию штрафов, минуя предварительный этап уведомлений. Об этом портал Avtospravochnaya.com сообщил накануне, 30 июня, после публикации информации Российского союза автостраховщиков (РСА), где подчеркнули, что решение связано с поручением Президента РФ.

Изначально планировалось, что с марта 2025 года камеры будут фиксировать отсутствие страховки, а водителям направлять лишь предупреждения через Госуслуги. Однако из-за задержек проект перенесли на июль, а затем Минфин предложил вообще отказаться от мягкой фазы и сразу ввести автоматические штрафы. Это связано с указанием главы государства, обязавшего правительство до 1 ноября 2025 года обеспечить полноценную техническую возможность фиксации таких нарушений.

Фото: unsplash.com

Ранее мы писали Лимит выплаты ОСАГО по спорным ДТП увеличили в 2 раза Государственная Дума приняла важные поправки в закон об ОСАГО, касающиеся оформления дорожно-транспортных ... Читать далее

Остается открытым вопрос: успеют ли технически реализовать такую систему к ноябрю. При этом уже сейчас штраф за первое нарушение составляет 800 рублей, а повторное – от 3 до 5 тысяч. Автоматические камеры пока смогут выписывать только первичные штрафы, так как факт рецидива может установить только инспектор ГИБДД. Тем не менее, с запуском системы водителей ожидают регулярные «письма счастья» по почте, а значит – необходимость оперативного оформления страховки становится более чем актуальной.

, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах