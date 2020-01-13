13 января 2020, 22:17
Водителям пенсионного возраста предложили чаще проходить медкомиссию
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Представитель Свердловского отделения Комитета по защите прав автомобилистов Дмитрий Ларионов предложил усилить контроль за состоянием здоровья пожилых автомобилистов. Он уверен, что водители старше 60 лет обязаны проходить медосмотр каждые три года.
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«Лишать прав после наступления определенного возраста, конечно, не выход», - цитирует «Российская газета» 36-летнего правозащитника Дмитрия Ларионова. Надо следить за состоянием здоровья пожилых водителей и делать это регулярно – каждые три года проходить водительскую комиссию после наступления 60-летнего возраста. Подобные предложения звучали в нашей стране и раньше.Например, была идея маркировать машины с пожилыми водителями специальными знаками.
Интересно, что печальная статистика ДТП с пожилыми водителями в Свердловской области не характерна для России в целом. За тот же период число аналогичных аварий в среднем по стране увеличилось всего на 9%, а число погибших в них, напротив, сократилось на те же 9%. В МВД инициативу ограничить пожилых водителей не поддержали, назвав ее дискриминацией. Да и пенсионный возраст недавно увеличили до 65 лет. Возможно пенсионеры и видят хуже, и реакция у них уже не такая быстрая, зато есть большой водительский и жизненный опыт и нет желания лихачить и самоутверждаться за рулем.
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