Водителям перечислили явные и скрытые угрозы летних дождей
Однако даже самые надежные авто могут пострадать при определенных обстоятельствах. Основная проблема – это появление воды в местах, где ее быть не должно. Например, в электронике. Хотя производители герметизируют блоки управления и используют специальные защитные каналы для проводов, со временем уплотнители изнашиваются, а некачественный ремонт оставляет контакты уязвимыми. Особенно опасны случаи, когда вода попадает внутрь салона или под капот через забитые дренажи. Результатом может стать окисление клемм, коррозия плат, а в запущенных случаях – короткое замыкание. Чтобы этого избежать, специалисты рекомендуют регулярно проверять состояние разъемов, использовать диэлектрические смазки и следить за чистотой дренажных отверстий.
Коррозия – серьезный враг автомобиля, особенно если он хранится под открытым небом. Грязь, намокшая на кузове, становится идеальной средой для образования ржавчины. В зоне риска пороги, лонжероны, ниши арок и места сварных швов. Даже самая качественная заводская антикоррозийная обработка со временем теряет эффективность, поэтому опытные механики советуют повторять ее каждые 2–3 года. Также важно своевременно менять поврежденные подкрылки и брызговики, которые защищают днище от грязи и влаги, а после каждой продолжительной поездки под дождем тщательно мыть автомобиль, особенно колесные арки и нижнюю часть кузова.
Наконец, нельзя игнорировать влияние воды на двигатель и трансмиссию. Если на скорости въехать в глубокую лужу, велик риск гидроудара – когда в цилиндры попадает вода вместо воздуха. Это может привести к дорогостоящему ремонту или полной замене мотора. Также влага может проникнуть внутрь агрегатов через поврежденные сальники или систему вентиляции, вызывая образование эмульсии в масле и повышенный износ деталей. Чтобы минимизировать риски, эксперты советуют избегать глубоких луж, регулярно проверять уровень и состояние рабочих жидкостей, а также следить за состоянием сапунов. Машина не боится дождя сама по себе, но без должного ухода любая влага может стать источником проблем.
-
09.07.2025, 17:18
На Невском проспекте два водителя напали на таксиста Яндекса
В центре Петербурга, на Невском проспекте, в плотном транспортном потоке произошел конфликт между водителем такси сервиса Яндекс Go и двумя мужчинами из других автомобилей. Драка попала на видео.Читать далее
-
09.07.2025, 15:22
В Свердловской области в 2026 году начнут собирать новые «Синары»
Фонд развития промышленности (ФРП) выделит льготный заем в размере 1,2 млрд рублей компании «Синара – Городской рельсовый транспорт» для организации серийного производства низкопольных трамваев нового поколения в Екатеринбурге. Об этом было объявлено на международной промышленной выставке «Иннопром-2025».Читать далее
-
09.07.2025, 14:47
Марка «Москвич» готова уступить конвейер китайскому бренду
Сразу несколько осведомленных источников подтвердили «Дрому», что с высокой вероятностью бренд «Москвич» скоро уйдет с рынка, а на столичном автозаводе «Москвич» на смену одному китайскому партнеру придет другой.Читать далее
-
09.07.2025, 13:48
УАЗ занял лишь третье место по продажам пикапов в России в 2025 году
За первые шесть месяцев 2025 года российский рынок пикапов сократился на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Дилерам удалось реализовать 10 072 автомобиля против 12 340 в 2024-м. В условиях общего спада неожиданным лидером стал китайский бренд JAC. Отечественный УАЗ довольствуется лишь третьим местом.Читать далее
-
09.07.2025, 13:38
Дилеры предлагают вдвое увеличить транспортный налог на автомобили старше 15 лет
Российская ассоциация автодилеров (РОАД) придумала, как заставить людей покупать новые автомобили. Уже готов законопроект, предлагающий увеличить транспортный налог на машины старше 15 лет и обязать их владельцев проходить техосмотр дважды в год. Читать далее
-
09.07.2025, 08:24
«Автотор» готовится к выпуску первого собственного автомобиля и называет условия для возвращения BMW
Калининградский завод «Автотор», ранее выпускавший автомобили BMW и другие иномарки по контракту, официально заявил о начале подготовки к сборке первого собственного компактного электромобиля.Читать далее
-
09.07.2025, 17:18
На Невском проспекте два водителя напали на таксиста Яндекса
В центре Петербурга, на Невском проспекте, в плотном транспортном потоке произошел конфликт между водителем такси сервиса Яндекс Go и двумя мужчинами из других автомобилей. Драка попала на видео.Читать далее
-
09.07.2025, 15:22
В Свердловской области в 2026 году начнут собирать новые «Синары»
Фонд развития промышленности (ФРП) выделит льготный заем в размере 1,2 млрд рублей компании «Синара – Городской рельсовый транспорт» для организации серийного производства низкопольных трамваев нового поколения в Екатеринбурге. Об этом было объявлено на международной промышленной выставке «Иннопром-2025».Читать далее
-
09.07.2025, 14:47
Марка «Москвич» готова уступить конвейер китайскому бренду
Сразу несколько осведомленных источников подтвердили «Дрому», что с высокой вероятностью бренд «Москвич» скоро уйдет с рынка, а на столичном автозаводе «Москвич» на смену одному китайскому партнеру придет другой.Читать далее
-
09.07.2025, 13:48
УАЗ занял лишь третье место по продажам пикапов в России в 2025 году
За первые шесть месяцев 2025 года российский рынок пикапов сократился на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Дилерам удалось реализовать 10 072 автомобиля против 12 340 в 2024-м. В условиях общего спада неожиданным лидером стал китайский бренд JAC. Отечественный УАЗ довольствуется лишь третьим местом.Читать далее
-
09.07.2025, 13:38
Дилеры предлагают вдвое увеличить транспортный налог на автомобили старше 15 лет
Российская ассоциация автодилеров (РОАД) придумала, как заставить людей покупать новые автомобили. Уже готов законопроект, предлагающий увеличить транспортный налог на машины старше 15 лет и обязать их владельцев проходить техосмотр дважды в год. Читать далее
-
09.07.2025, 08:24
«Автотор» готовится к выпуску первого собственного автомобиля и называет условия для возвращения BMW
Калининградский завод «Автотор», ранее выпускавший автомобили BMW и другие иномарки по контракту, официально заявил о начале подготовки к сборке первого собственного компактного электромобиля.Читать далее
- 5 420 000 РEXEED RX 2024 в Москве
- 2 110 000 РAudi Q5 2013 в Москве
- 12 800 000 РVolvo XC90 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 3 120 000 РChery Tiggo 7 Pro Max 2024 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий