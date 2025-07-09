Водителям перечислили явные и скрытые угрозы летних дождей

Ранее мы писали Почему не дают заправить канистру на АЗС: разбираемся с правилами и мифами На первый взгляд, задача заправить канистру топливом кажется простой, но для многих водителей она оборачивается ... Читать далее

Фото: freepik.com

Журналисты издания Quto.Ru поговорили с директором по сервису крупной дилерской сети и узнали, какие риски во время дождя действительно существуют, а чего опасаться не стоит. В конечном счете, современные автомобили создавались не только для езды по сухому асфальту, но и для работы в сложных погодных условиях.Однако даже самые надежные авто могут пострадать при определенных обстоятельствах. Основная проблема – это появление воды в местах, где ее быть не должно. Например, в электронике. Хотя производители герметизируют блоки управления и используют специальные защитные каналы для проводов, со временем уплотнители изнашиваются, а некачественный ремонт оставляет контакты уязвимыми. Особенно опасны случаи, когда вода попадает внутрь салона или под капот через забитые дренажи. Результатом может стать окисление клемм, коррозия плат, а в запущенных случаях – короткое замыкание. Чтобы этого избежать, специалисты рекомендуют регулярно проверять состояние разъемов, использовать диэлектрические смазки и следить за чистотой дренажных отверстий.Коррозия – серьезный враг автомобиля, особенно если он хранится под открытым небом. Грязь, намокшая на кузове, становится идеальной средой для образования ржавчины. В зоне риска пороги, лонжероны, ниши арок и места сварных швов. Даже самая качественная заводская антикоррозийная обработка со временем теряет эффективность, поэтому опытные механики советуют повторять ее каждые 2–3 года. Также важно своевременно менять поврежденные подкрылки и брызговики, которые защищают днище от грязи и влаги, а после каждой продолжительной поездки под дождем тщательно мыть автомобиль, особенно колесные арки и нижнюю часть кузова.

Наконец, нельзя игнорировать влияние воды на двигатель и трансмиссию. Если на скорости въехать в глубокую лужу, велик риск гидроудара – когда в цилиндры попадает вода вместо воздуха. Это может привести к дорогостоящему ремонту или полной замене мотора. Также влага может проникнуть внутрь агрегатов через поврежденные сальники или систему вентиляции, вызывая образование эмульсии в масле и повышенный износ деталей. Чтобы минимизировать риски, эксперты советуют избегать глубоких луж, регулярно проверять уровень и состояние рабочих жидкостей, а также следить за состоянием сапунов. Машина не боится дождя сама по себе, но без должного ухода любая влага может стать источником проблем.

, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах