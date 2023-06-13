Водителям Петербурга рассказали, где будет не проехать по время ПМЭФ

Ранее мы писали Пассажиров Пулково предупредили об ограничениях из-за ПМЭФ Администрация петербургского аэропорта Пулково попросила пассажиров учитывать в ближайшие дни при планировании ... Читать далее

Водителей Петербурга попросили учитывать ограничения при планировании маршрута. Так, с 14 по 17 июня для грузовиков закроют движение по южному участку КАД – от развязки с Софийской улицей до пересечения с Ропшинским шоссе, пишет Мойка78 . Кроме того, с 9 по 17 июня закроют движение автотранспорта по Стартовой улице, а с 12 по 17 июня ограничат движение на дороге в аэропорт и закроют движение по Домодедовской и Внуковской улицам. Ранее в пресс-службе «Пулково» предупредили, что время на проезд к аэропорту может увеличиться из-за дополнительных мер контроля и проезда иностранных делегаций.

С 8 по 17 июня будет запрещена остановка автомобилей на улице Пилотов, Стартовой, Домодедовской и Внуковской. А с 12 по 17 июня запретят остановку еще на 20 улицах в центре города, в том числе на Исаакиевской площади, в переулке Антоненко, набережной реки Мойки, Вознесенском проспекте, Владимирском проспекте, Малой Морской, улице Марата, Театральной площади и площади Островского.

Одновременно стало известно об усилении железнодорожного сообщения между двумя столицами на время ПМЭФ-2023. С 14 по 17 июня назначат четыре дополнительных «Сапсана», еще пять поездов будут курсировать в сдвоенном режиме.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах