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13 марта 2020, 07:46

Водителям посоветовали не спешить со сменой резины

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Московский центр организации дорожного движения (ЦОДД) посоветовал столичным водителям не торопиться менять зимнюю резину на летнюю. Среднесуточная температура еще не настолько высока, чтобы обеспечить хорошее сцепление летних покрышек с дорогой. Это же касается и мотоциклистов. Открывать мотосезон пока рано.
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Погода в Москве и соседних областях в последние дни стояла теплая. Столбик термометра поднимался до 6 – 8 градусов выше нуля. Однако по ночам еще довольно прохладно, и асфальт не успевает прогреваться. По общепринятому правилу менять зимнюю резину на летнюю можно при среднесуточной температуре не ниже +7 градусов.

По мнению столичного ЦОДД, московским автомобилистам переобуваться пока рано. До устойчивого тепла придется еще немного подождать. В скором времени на смену теплой погоде вновь придут холода. На ближайшие выходные прогнозируют усиление ветра. Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение во всем Центральном федеральном округе.

Отдельно в ЦОДД обратились к мотоциклистам и напомнили, что мотосезон можно открывать, когда в течение недели днем и ночью столбик термометра держится в плюсовой зоне. Сейчас же наблюдаются перепады температуры, и сцепление с дорогой у мотоцикла практически отсутствует. С начала года в Москве зарегистрировано уже восемь ДТП с участием мотоциклистов.

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Водителям посоветовали не спешить со сменой резины
{{material_125909}}Погода в Москве и соседних областях в последние дни стояла теплая. Столбик термометра поднимался до 6 – 8 градусов выше нуля. Однако по ночам еще довольно прохладно, и асфальт не успевает прогреваться. По общепринятому правилу менять зимнюю резину на летнюю можно при среднесуточной температуре не ниже +7 градусов.По мнению столичного ЦОДД, московским автомобилистам переобуваться пока рано. До устойчивого тепла придется еще немного подождать. В скором времени на смену теплой погоде вновь придут холода. На ближайшие выходные прогнозируют усиление ветра. Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение во всем Центральном федеральном округе.Отдельно в ЦОДД обратились к мотоциклистам и напомнили, что мотосезон можно открывать, когда в течение недели днем и ночью столбик термометра держится в плюсовой зоне. Сейчас же наблюдаются перепады температуры, и сцепление с дорогой у мотоцикла практически отсутствует. С начала года в Москве зарегистрировано уже восемь ДТП с участием мотоциклистов.
2020-03-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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