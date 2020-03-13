13 марта 2020, 07:46
Водителям посоветовали не спешить со сменой резины
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Московский центр организации дорожного движения (ЦОДД) посоветовал столичным водителям не торопиться менять зимнюю резину на летнюю. Среднесуточная температура еще не настолько высока, чтобы обеспечить хорошее сцепление летних покрышек с дорогой. Это же касается и мотоциклистов. Открывать мотосезон пока рано.
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По мнению столичного ЦОДД, московским автомобилистам переобуваться пока рано. До устойчивого тепла придется еще немного подождать. В скором времени на смену теплой погоде вновь придут холода. На ближайшие выходные прогнозируют усиление ветра. Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение во всем Центральном федеральном округе.
Отдельно в ЦОДД обратились к мотоциклистам и напомнили, что мотосезон можно открывать, когда в течение недели днем и ночью столбик термометра держится в плюсовой зоне. Сейчас же наблюдаются перепады температуры, и сцепление с дорогой у мотоцикла практически отсутствует. С начала года в Москве зарегистрировано уже восемь ДТП с участием мотоциклистов.
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Тест-драйв Audi A6 Avant: барьер неизвестности
21.02.2020, 00:46
Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
14.02.2020, 09:59
Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
31.01.2020, 12:42
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
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