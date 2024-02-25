Водителям рассказали, как правильно ездить быстрее потока
Кроме того, чем выше разница в скоростях, тем меньше остается времени на оценку ситуации и возможность адекватно среагировать, а тормозной путь, напротив, будет больше, чем у остальных автомобилей.
Но главное – ехать быстрее не означает наглеть. Перед каждым маневром надо посмотреть в зеркала и убедиться в его безопасности, а сигнал поворота включать не одновременно с поворотом руля, а чуть раньше. Каждый водитель должен вести себя предсказуемо для других участников движения.
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В Петербурге со стрельбой ловили очень пьяного водителя Ford. Показания алкотестера превысили норму в 11 раз
В Петербурге сотрудники полиции в ходе традиционного «праздничного» рейда решили остановить автомобиль Ford Focus. Однако водитель требование инспектора проигнорировал, а только прибавил газа. Завязалась погоня. Полицейским пришлось стрелять.Читать далее
-
23.02.2024, 16:26
В огненном ДТП на трассе «Сортавала» водитель КамАЗа выпал из кабины
Ранним утром 23 февраля на трассе «Сортавала» во Всеволожском районе Ленинградской области произошла смертельная авария с участием КамАЗа с полуприцепом, груженым щебнем.Читать далее
-
23.02.2024, 15:48
Минпромторг расширил список рекомендованных для чиновников автомобилей. В него вошли 6 новых брендов
Минпромторг РФ опубликовал обновленный список автомобилей российского производства, которые рекомендуются к гозакупкам для нужд министерств и ведомств. Количество представленных в нем брендов увеличилось с 6 до 12.Читать далее
-
22.02.2024, 17:31
Solaris официально вернулся в Россию: петербургская сборка и заводская гарантия
В России официально объявили старт продаж модельного ряда Solaris, производство которого возобновили на заводе в Санкт-Петербурге. Полюбившийся россиянам Solaris теперь не один седан, а целый бренд, в линейке которого четыре автомобиля.Читать далее
-
22.02.2024, 15:29
Выбитые зубы пассажирки катера оценили в 1 млн рублей. Пришлось платить капитану
Инцидент произошел еще осенью 2021 года в Санкт-Петербурге. Прогулочный катер врезался в опору Гренадерского моста. На борту было четверо пассажиров. Одна из дам потеряла в аварии зубы. Компенсацию ущерба она получила спустя 2,5 года.Читать далее
-
22.02.2024, 14:50
Фестиваль скорости и музыки пройдет летом на Игора Драйв. Билеты уже в продаже
Летний фестиваль GARAGE FEST, несмотря на свою молодость, успел превратиться в главное автомобильное событие сезона и завоевать сердца российских автолюбителей. В 2024 году мероприятие пройдет 27 и 28 июля на автодроме Игора Драйв.Читать далее
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