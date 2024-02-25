Водителям рассказали, как правильно ездить быстрее потока

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Редакция издания quto.ru рассказала, как правильно ездить быстрее потока. Оптимальную скорость определить легко. Если для корректировки темпа до уровня потока требуется лишь отпустить педаль газа, то все в порядке. Если приходится нажимать на педаль тормоза – скорость слишком велика. Лучше всего, если скорость не превышает поток больше, чем на 10 – 15 км/ч. Ехать слишком быстро опасно, поскольку остальные водители просто не ожидают, что внезапно мимо пронесется автомобиль.

Кроме того, чем выше разница в скоростях, тем меньше остается времени на оценку ситуации и возможность адекватно среагировать, а тормозной путь, напротив, будет больше, чем у остальных автомобилей.

Фото: unsplash.com

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Но главное – ехать быстрее не означает наглеть. Перед каждым маневром надо посмотреть в зеркала и убедиться в его безопасности, а сигнал поворота включать не одновременно с поворотом руля, а чуть раньше. Каждый водитель должен вести себя предсказуемо для других участников движения.

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