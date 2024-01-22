Водителям рассказали, как спасти автомобиль от дорожных реагентов

22.01.2024, 09:03

Пробег скручен у каждого третьего автомобиля в России: чем опасно и у каких машин скручивают чаще

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) рассказали, что на 35% автомобилей в нашей стране реальный пробег не соответствует показаниям одометра. Где такие машины встречаются чаще и какие марки попали в группу риска.Читать далее