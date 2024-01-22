Водителям рассказали, как спасти автомобиль от дорожных реагентов
Также можно оклеить автомобиль виниловой плёнкой, которая обезопасит кузов от вредного воздействия реагентов. Защитить машину поможет и автомобильная химия. Твёрдый воск или полироль создают на поверхности кузова защитную плёнку, которая заполняет все мелкие сколы, царапины и микротрещины, не давая соли добраться до металла. Специальные виды автохимии есть не только для кузова, но также для фар, шин и колесных дисков.
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22.01.2024, 17:15
Полиция нашла водителя Renault Duster и узнала, почему он ехал по встречке по ЗСД
Накануне петербургские водители оживленно обсуждали в соцсетях отчаянного водителя Renault Duster, который уверенно ехал по ЗСД навстречу потоку. Несмотря на отсутствие переднего номерного знака, полиции удалось быстро вычислить нарушителя и задержать его.Читать далее
-
22.01.2024, 16:18
При расчистке крыши дома под снежный «обстрел» попал автомобиль Kia
Коммунальные службы Санкт-Петербурга продолжают ликвидировать последствия очередного мощного снегопада. С начала сезона с улиц города вывезли уже более 2 млн кубометров снега.Читать далее
-
22.01.2024, 15:21
Раскрыты подробности о 7-местном Evolute i-Space: 287 сил и 1150 километров без дозаправки
Липецкая компания «Моторинвест» готовится предложить российским клиентам еще одну модель бренда Evolute. Среднеразмерный кроссовер i-Space, по сути, является клоном китайского Dongfeng Fengon E5, но полностью адаптирован для России.Читать далее
-
22.01.2024, 09:34
Mazda6 уходит в историю: названы сроки остановки конвейера
Компания Mazda завершает производство Mazda6 нынешнего поколения, которое продается уже более 12 лет. Преемника у него не будет. Место красивого седана займут кроссоверы.Читать далее
-
22.01.2024, 09:03
Пробег скручен у каждого третьего автомобиля в России: чем опасно и у каких машин скручивают чаще
В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) рассказали, что на 35% автомобилей в нашей стране реальный пробег не соответствует показаниям одометра. Где такие машины встречаются чаще и какие марки попали в группу риска.Читать далее
-
22.01.2024, 08:23
Правительство вновь скорректировало план дорожного строительства на ближайшие 5 лет
Официально в Правительстве РФ сообщили, что в обновленный план включили 380 объектов дорожного строительства вместо прежних 250, а объем финансирования вырос с 13,2 до 14 трлн рублей. При внимательном изучении документа выяснилось, что завершение многих крупных федеральных строек откладывается.Читать далее
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