26 ноября 2026, 10:44
Что увидит инспектор ДПС, если показать ему права через мессенджер Max
Что увидит инспектор ДПС, если показать ему права через мессенджер Max
Права и СТС можно предъявить инспектору через Max. Нужны Цифровой ID и интернет во время проверки. Бумажные документы сохраняют юридическую силу. Выбор электронного формата остается добровольным.
После сканирования QR-кода на экране инспектора появляются подтвержденные сведения о владельце. В сообщении Минцифры говорится о возможности предъявить водительские права и СТС через мессенджер Max.
Для использования сервиса нужна подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги» и загруженные туда копии документов. На их основе формируется Цифровой ID. Электронный вариант не отменяет бумажные документы: водитель сам выбирает, что показать при проверке.
По сообщению Минцифры, цифровые документы имеют такую же юридическую силу, как бумажные оригиналы. При электронном предъявлении водитель показывает данные через Max; бумажные водительское удостоверение и СТС по-прежнему можно предъявить.
Водитель открывает Max, переходит в раздел «Цифровой ID», затем выбирает «Транспорт» и нужный документ - права либо СТС. После нажатия кнопки «Предъявить» на экране появляется QR-код, который необходимо показать инспектору.
Для проверки требуется подключение к интернету. Инспектор сканирует код, а в его системе отображаются подтвержденные данные владельца. Поэтому в описанном порядке документ предъявляется через цифровой ID и проверку QR-кода, а не с помощью показа сохраненного изображения.
Минцифры сообщает, что система защищена и доступ к данным есть только у владельца документов. Электронное предъявление остается добровольной альтернативой бумажному удостоверению и СТС.
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