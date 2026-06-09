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Автор: Дарья Климова

9 июня 2026, 16:32

Водителям разрешили управлять багги и вездеходами без тракторных прав

Водителям разрешили управлять багги и вездеходами без тракторных прав

Хотите погонять на багги или вездеходе? Теперь это реально без лишних бумажек - разбираемся в новых правилах

Водителям разрешили управлять багги и вездеходами без тракторных прав

Теперь россияне с водительскими правами категорий «B», «C» или «D» могут официально садиться за руль багги, болотоходов и других вездеходов до 3,5 тонн без необходимости получать тракторные права. Это решение Госдумы открывает новые возможности для любителей активного отдыха и туризма.

Теперь россияне с водительскими правами категорий «B», «C» или «D» могут официально садиться за руль багги, болотоходов и других вездеходов до 3,5 тонн без необходимости получать тракторные права. Это решение Госдумы открывает новые возможности для любителей активного отдыха и туризма.

Для российских автомобилистов открылись новые горизонты: теперь обладатели водительских удостоверений категорий «B», «C» или «D» могут официально управлять багги, болотоходами и другими вездеходами массой до 3,5 тонн без необходимости получать отдельные тракторные права. Это решение Госдумы, принятое сразу во втором и третьем чтениях, стало ответом на растущий спрос на активный туризм и аренду внедорожной техники.

Ранее для управления подобными машинами требовалось отдельное удостоверение тракториста-машиниста, что создавало сложности для желающих арендовать вездеходы на время отпуска или путешествия. Теперь же, по информации «Российской Газеты», достаточно иметь действующие права одной из указанных категорий и пройти инструктаж перед поездкой. Это особенно актуально для тех, кто планирует использовать технику не в личных целях, а в рамках аренды - например, для туристических маршрутов или экспедиций.

Список техники, доступной для управления без тракторных прав, расширяется уже не впервые. Еще в 2023 году автомобилистам разрешили садиться за руль квадроциклов и снегоходов, если у них есть права категорий «A», «B», «C» или «D». Однако тогда возникали нюансы: например, квадроциклы с мотоциклетным управлением требовали отдельной категории. После изменений в законе о безопасности дорожного движения эти различия были устранены, и теперь права категорий «A» или «B» позволяют управлять всеми такими машинами.

Что касается багги и болотоходов, то теперь к ним приравнены тракторы категории «AII». Важно, что для управления такой техникой по-прежнему требуется возрастной ценз: снегоходы и квадроциклы доступны с 18 лет, а вот багги и болотоходы - только с 19 лет. При этом речь идет исключительно об аренде, а не о личной собственности. Перед выездом на маршрут водитель обязан пройти инструктаж по технике безопасности.

Как отмечают эксперты, такие изменения стали необходимы из-за роста популярности активного туризма и расширения географии путешествий по России. По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, новые правила позволят большему числу граждан пользоваться арендованной техникой без лишних бюрократических процедур. Это особенно важно для регионов с развитой туристической инфраструктурой, где спрос на багги и вездеходы стабильно растет.

Стоит отметить, что аналогичные изменения уже затрагивали другие категории транспорта. Например, недавно обсуждались новые тарифы и правила для грузовиков в системе «Платон», что также влияет на рынок аренды и эксплуатации техники. Подробнее о том, как меняются требования для водителей грузовых автомобилей, можно узнать в материале о новых правилах для грузовиков с 2026 года.

В заключение важно подчеркнуть: нововведение касается только арендованной техники, а не личных вездеходов. Для самостоятельного приобретения и эксплуатации багги или болотохода по-прежнему потребуется тракторное удостоверение. Кроме того, все водители обязаны соблюдать возрастные ограничения и проходить инструктаж. По оценкам специалистов, эти меры позволят снизить количество нарушений и повысить безопасность на маршрутах активного отдыха. В перспективе это может привести к дальнейшему развитию внутреннего туризма и увеличению числа доступных маршрутов для путешественников.

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