Теперь можно: отсутствие одной конечности больше не запрет для водителей грузовиков и автобусов

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

25 августа 2026, 15:46

Водителям с инвалидностью разрешили управлять грузовиками и автобусами

Водителям с инвалидностью разрешили управлять грузовиками и автобусами

Теперь можно: отсутствие одной конечности больше не запрет для водителей грузовиков и автобусов
В России изменились медицинские требования для получения прав на управление грузовиками и автобусами. Теперь некоторые диагнозы больше не являются препятствием для работы с крупной техникой. Это решение связано с развитием специальных технологий и появлением новых моделей с ручным управлением. Какие перемены ждут рынок и что это значит для водителей - разбираемся в материале.

Автор: Дмитрий Новиков

25 августа 2026, 15:46

Водителям с инвалидностью разрешили управлять грузовиками и автобусами

Теперь можно: отсутствие одной конечности больше не запрет для водителей грузовиков и автобусов

Водителям с инвалидностью разрешили управлять грузовиками и автобусами фото: 110km.ru
В России изменились медицинские требования для получения прав на управление грузовиками и автобусами. Теперь некоторые диагнозы больше не являются препятствием для работы с крупной техникой. Это решение связано с развитием специальных технологий и появлением новых моделей с ручным управлением. Какие перемены ждут рынок и что это значит для водителей - разбираемся в материале.

Водителям с инвалидностью разрешили управлять грузовиками и автобусами

В России изменились медицинские требования для получения прав на управление грузовиками и автобусами. Теперь некоторые диагнозы больше не являются препятствием для работы с крупной техникой. Это решение связано с развитием специальных технологий и появлением новых моделей с ручным управлением. Какие перемены ждут рынок и что это значит для водителей - разбираемся в материале.

Правительство России внесло важные коррективы в перечень медицинских противопоказаний для получения водительских прав категорий C и D. Теперь отсутствие одной из конечностей, кисти или стопы, а также деформация, затрудняющая движение, больше не считаются абсолютным препятствием для управления грузовыми автомобилями, автобусами, троллейбусами и трамваями. Исключение составляют случаи, когда отсутствуют обе конечности или кисти, либо их деформация полностью лишает возможности двигать кистями - это новое ограничение, введенное в обновленном списке.

Как сообщает «Коммерсантъ», изменения стали возможны благодаря развитию специализированных технологий и появлению на рынке техники, адаптированной для людей с ограниченными возможностями. В Министерстве здравоохранения отмечают, что современные грузовики и автобусы оснащаются оборудованием, позволяющим компенсировать физические ограничения водителя. Например, в мае КАМАЗ представил прототип тягача К5 с ручным управлением, где для посадки в кабину предусмотрен специальный подъемный механизм.

Эксперты считают, что такие шаги открывают новые возможности для трудоустройства людей с инвалидностью и способствуют их интеграции в профессиональное сообщество. При этом подчеркивается, что допуск к управлению техникой будет возможен только при условии наличия соответствующего оборудования и прохождения обязательного медицинского освидетельствования. Важно, что изменения не касаются случаев полной утраты обеих конечностей или кистей - здесь ограничения сохраняются.

В профессиональной среде отмечают, что подобные инициативы могут стать стимулом для производителей коммерческого транспорта активнее внедрять адаптивные решения. Это позволит расширить круг потенциальных водителей и повысить доступность профессии. Однако специалисты предупреждают: несмотря на технологический прогресс, безопасность на дорогах остается приоритетом, и каждый случай допуска будет рассматриваться индивидуально.

Компания активно внедряет инновации, в том числе разрабатывает модели с ручным управлением и адаптивными системами для людей с ограниченными возможностями. КАМАЗ не раз становился участником международных выставок и конкурсов, а его продукция востребована не только в России, но и за рубежом. В последние годы бренд уделяет особое внимание вопросам инклюзивности и доступности транспорта для всех категорий граждан.

Упомянутые марки: КамАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Грузовые автомобили, Новые автомобильные законы
Добавить в избранное на сайте


Похожие материалы KamAZ

Похожие материалы KamAZ

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
О проекте Реклама FAQ по сайту
Набережные Челны Ростов-на-Дону Калуга
Москва Санкт-Петербург Карта портала
О проекте Реклама Карта портала FAQ по сайту
Набережные Челны Ростов-на-Дону Калуга Москва Санкт-Петербург
Число просмотров и посетителей за 24 часа
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться