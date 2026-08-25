Теперь можно: отсутствие одной конечности больше не запрет для водителей грузовиков и автобусов

Водителям с инвалидностью разрешили управлять грузовиками и автобусами

В России изменились медицинские требования для получения прав на управление грузовиками и автобусами. Теперь некоторые диагнозы больше не являются препятствием для работы с крупной техникой. Это решение связано с развитием специальных технологий и появлением новых моделей с ручным управлением. Какие перемены ждут рынок и что это значит для водителей - разбираемся в материале.

Правительство России внесло важные коррективы в перечень медицинских противопоказаний для получения водительских прав категорий C и D. Теперь отсутствие одной из конечностей, кисти или стопы, а также деформация, затрудняющая движение, больше не считаются абсолютным препятствием для управления грузовыми автомобилями, автобусами, троллейбусами и трамваями. Исключение составляют случаи, когда отсутствуют обе конечности или кисти, либо их деформация полностью лишает возможности двигать кистями - это новое ограничение, введенное в обновленном списке.

Как сообщает «Коммерсантъ», изменения стали возможны благодаря развитию специализированных технологий и появлению на рынке техники, адаптированной для людей с ограниченными возможностями. В Министерстве здравоохранения отмечают, что современные грузовики и автобусы оснащаются оборудованием, позволяющим компенсировать физические ограничения водителя. Например, в мае КАМАЗ представил прототип тягача К5 с ручным управлением, где для посадки в кабину предусмотрен специальный подъемный механизм.

Эксперты считают, что такие шаги открывают новые возможности для трудоустройства людей с инвалидностью и способствуют их интеграции в профессиональное сообщество. При этом подчеркивается, что допуск к управлению техникой будет возможен только при условии наличия соответствующего оборудования и прохождения обязательного медицинского освидетельствования. Важно, что изменения не касаются случаев полной утраты обеих конечностей или кистей - здесь ограничения сохраняются.

В профессиональной среде отмечают, что подобные инициативы могут стать стимулом для производителей коммерческого транспорта активнее внедрять адаптивные решения. Это позволит расширить круг потенциальных водителей и повысить доступность профессии. Однако специалисты предупреждают: несмотря на технологический прогресс, безопасность на дорогах остается приоритетом, и каждый случай допуска будет рассматриваться индивидуально.

Компания активно внедряет инновации, в том числе разрабатывает модели с ручным управлением и адаптивными системами для людей с ограниченными возможностями. КАМАЗ не раз становился участником международных выставок и конкурсов, а его продукция востребована не только в России, но и за рубежом. В последние годы бренд уделяет особое внимание вопросам инклюзивности и доступности транспорта для всех категорий граждан.