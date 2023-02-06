Водителям стареньких автомобилей Honda запретили садиться за руль
О проблеме с подушками безопасности Takata стало известно еще в 2015 году. С тех пор Honda регулярно рассылала уведомления владельцам автомобилей, приглашая их на бесплатную замену дефектного эйрбега. К настоящему времени 99% машин отремонтированы, но NHTSA утверждает, что около 8200 автомобилей все еще ездят с опасными подушками безопасности.
Представитель NHTSA Энн Карлсон заявила: «Не рискуйте своей жизнью или жизнью того, кого вы любите, запланируйте бесплатный ремонт сегодня, пока не стало слишком поздно». Под действие отзывной кампании попадают следующие модели Honda и Acura:
• 2001-2002 Honda Accord
• 2001-2002 Honda Civic
• 2002 Honda CR-V
• 2002 Honda Odyssey
• 2003 Honda Pilot
• 2002-2003 Acura 3.2 TL
• 2003 Acura 3.2 CL
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Tesla впервые ворвалась в ТОП-5 мировых бестселлеров (и пододвинула Toyota)
Аналитическое агентство Focus2move подвело итоги глобальных продаж новых легковых автомобилей за 2022 год. Нехватка чипов и пандемия продолжают вносить свои коррективы, однако они не помешали кроссоверу Tesla взлететь на 15 строчек вверх.Читать далее
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16.12.2022, 09:46
Американский морпех угнал у дилера мощный Honda Civic Type R (но забыл о камерах)
В Японии растет недовольство безнаказанностью американских солдат с местных военных баз США. Соглашение, подписанное между двумя странами, оставляет американской стороне широкое поле для юридических маневров.Читать далее
-
14.12.2022, 09:13
9 из 15 кроссоверов провалили краш-тест после ужесточения требований к безопасности
Американский Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS) немного видоизменил стандартный краш-тест на лобовое столкновение с частичным перекрытием. В результате, для 9 из 15 кроссоверов испытание закончилось полным провалом. В прежней версии теста все они получили максимальную оценку «Хорошо».Читать далее
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Нехватка чипов наносит ущерб японским автопроизводителям, несмотря на слабую иену
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-
09.02.2023, 09:05
До конца марта в Россию хотят привезти 2000 иранских автомобилей
Россия укрепляет торговые отношения с Ираном. Сразу два крупных автопроизводителя заинтересованы в экспорте машин в нашу страны. Российский посол в Тегеране Алексей Дедов рассказал о ближайших планах.Читать далее
-
09.02.2023, 08:44
Когда за движение задним ходом могут оштрафовать
Движение задним ходом – довольно опасный маневр. В зеркалах заднего вида остается много мертвых зон, и водитель должен быть предельно аккуратен и внимателен. Эксперт перечислил ситуации, когда за движение задним ходом могут выписать штраф.Читать далее
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