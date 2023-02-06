Водителям стареньких автомобилей Honda запретили садиться за руль

Поводом для столь серьезного предостережения послужили печально известные подушки безопасности Takata, которые с вероятностью в 50% могут взорваться при аварии. Вместо того, чтобы спасти жизнь водителю и пассажиру, они станут причиной тяжелых увечий или гибели. Металлический корпус газогенератора под воздействием температуры и влажности постепенно деградирует, а в момент срабатывания эйрбега разрывается на куски и смертоносной шрапнелью разлетается по салону автомобиля.

О проблеме с подушками безопасности Takata стало известно еще в 2015 году. С тех пор Honda регулярно рассылала уведомления владельцам автомобилей, приглашая их на бесплатную замену дефектного эйрбега. К настоящему времени 99% машин отремонтированы, но NHTSA утверждает, что около 8200 автомобилей все еще ездят с опасными подушками безопасности.

Представитель NHTSA Энн Карлсон заявила: «Не рискуйте своей жизнью или жизнью того, кого вы любите, запланируйте бесплатный ремонт сегодня, пока не стало слишком поздно». Под действие отзывной кампании попадают следующие модели Honda и Acura:

• 2001-2002 Honda Accord

• 2001-2002 Honda Civic

• 2002 Honda CR-V

• 2002 Honda Odyssey

• 2003 Honda Pilot

• 2002-2003 Acura 3.2 TL

• 2003 Acura 3.2 CL

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