Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Элина Градова

7 июля 2026, 17:34

Водителям старше 50 лет грозит крупный штраф за отсутствие очков

Водителям старше 50 лет грозит крупный штраф за отсутствие очков

Почему маленькая отметка GCL в правах может обернуться серьезными проблемами

Водителям старше 50 лет грозит крупный штраф за отсутствие очков

Водителям старшего возраста стоит быть внимательнее. Новые правила касаются многих. В правах появилась необычная отметка. Нарушение может привести к серьезным последствиям.

Водителям старшего возраста стоит быть внимательнее. Новые правила касаются многих. В правах появилась необычная отметка. Нарушение может привести к серьезным последствиям.

С 2026 года для водителей, которым исполнилось 50 лет, вступили в силу новые требования, связанные с состоянием зрения. После прохождения медицинской комиссии в водительском удостоверении может появиться специальная отметка GCL. Этот код указывает на необходимость использовать очки или контактные линзы при управлении автомобилем, если зрение не соответствует установленным нормам.

Как сообщает njcar.ru, отметка GCL не ограничивает право на вождение, но становится обязательным условием для всех категорий транспорта, открытых в правах. Ранее в документах указывали конкретно «очки» или «линзы», теперь же применяется универсальный код. Особенно часто такая отметка появляется у водителей старше 50 лет, поскольку с возрастом зрение у многих ухудшается.

Если инспектор ГАИ обнаружит в правах отметку GCL, а водитель находится за рулем без средств коррекции зрения, это может привести к серьезному штрафу. По статье 12.7 КоАП РФ сумма взыскания может достигать 15 000 рублей. Чтобы избежать неприятных ситуаций, многие автомобилисты держат в машине запасные очки на случай, если основные остались дома или были утеряны.

С контактными линзами ситуация сложнее: инспектор не может визуально определить, надеты ли они. В случае проверки сотрудник может поинтересоваться, использует ли водитель коррекцию, однако требовать снять линзы он не вправе - это небезопасно и не входит в стандартную процедуру проверки документов. Если водитель действительно использует линзы, достаточно спокойно сообщить об этом.

Если же штраф был выписан без достаточных оснований, водитель имеет право обжаловать постановление в суде. В таких случаях учитываются только доказательства, а не субъективное мнение инспектора. При отсутствии подтверждений у автомобилиста появляется шанс добиться отмены штрафа.

Таким образом, новая отметка GCL в водительских правах требует от водителей старше 50 лет быть особенно внимательными к своему здоровью и соблюдать предписанные правила. Несоблюдение этих требований может обернуться не только финансовыми потерями, но и временными ограничениями на управление автомобилем.

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